قيادات وزارة الصحة: مستعدون للعمل مع الوزير الجديد وتنفيذ تكليفات الرئيس

حرص قيادات وزارة الصحة والسكان على تهنئة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتوليها المنصب الجديد، وهو ما دفعهم للانتظار بمقر ديوان عام وزارة الصحة بوسط البلد.

وتجمع القيادات بمكتب الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بديوان عام وزارة الصحة وكان من بينهم الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية والدكتور عماد كاظم رئيس العلاج على نفقة الدولة والدكتورة سهير عبد الحميد رئيس فرع التأمين الصحى بالقاهرة والدكتور محمد شوقى مساعد الوزير للشئون القطاع العلاجى بالوزارة.

وعبر قيادات الوزارة عن سعادتهم بالوزيرة الجديدة وتمنوا لها مستقبلا باهرا ومتميزا فى خدمة المرضى، مؤكدين أنهم مستعدون للعمل تحت كل الظروف لخدمة المرضى ولتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى عبر فيه كثير من العاملين والموظفين عن أملهم فى أن تعيد الوزيرة الجديدة حقوق العاملين التى سلبت منهم خلال الفترة الماضية بحسب تعبيراتهم فيما تزينت الوزارة لاستقبال الوزيرة الجديدة.