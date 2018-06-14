video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 04:47 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

قيادات وزارة الصحة: مستعدون للعمل مع الوزير الجديد وتنفيذ تكليفات الرئيس

الخميس، 14 يونيو 2018 03:57 م
قيادات وزارة الصحة: مستعدون للعمل مع الوزير الجديد وتنفيذ تكليفات الرئيس قيادات وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

حرص قيادات وزارة الصحة والسكان على تهنئة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتوليها المنصب الجديد، وهو ما دفعهم للانتظار بمقر ديوان عام وزارة الصحة بوسط البلد.

وتجمع القيادات بمكتب الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بديوان عام وزارة الصحة وكان من بينهم الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية والدكتور عماد كاظم رئيس العلاج على نفقة الدولة والدكتورة سهير عبد الحميد رئيس فرع التأمين الصحى بالقاهرة والدكتور محمد شوقى مساعد الوزير للشئون القطاع العلاجى بالوزارة.

وعبر قيادات الوزارة عن سعادتهم بالوزيرة الجديدة وتمنوا لها مستقبلا باهرا ومتميزا فى خدمة المرضى، مؤكدين أنهم مستعدون للعمل تحت كل الظروف لخدمة المرضى ولتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى عبر فيه كثير من العاملين والموظفين عن أملهم فى أن تعيد الوزيرة الجديدة حقوق العاملين التى سلبت منهم خلال الفترة الماضية بحسب تعبيراتهم فيما تزينت الوزارة لاستقبال الوزيرة الجديدة. 

 
IMG_4144
 
IMG_4143
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

7 ملفات على طاولة وزير التنمية المحلية الجديد.. أبرزها انتخابات المحليات

سامح شكرى يؤدى يمين الولاية الثانية فى الخارجية.. سد النهضة والعلاقات مع دول الحوض والقضية الفلسطينية ملفات شائكة رجحت بقاء مهندس علاقات الدولة المصرية مع العالم بحكومة مدبولى.. وملف ليبيا وسوريا أبرز التحديات

ننشر السيرة الذاتية للفريق محمد زكى وزير الدفاع الجديد.. حاصل على الفرق الفنية لسلاح المظلات.. اجتاز جميع الفرق التأهيلية لسلاح المشاة.. شارك فى حرب الكويت.. وهذه تفاصيل الميداليات والنياشين

الصحة

قيادات الصحة

وزارة الصحة




لا تفوتك
مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء ووزيرا للإسكان.. و12 وجها جديدا بالحكومة

مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء ووزيرا للإسكان.. و12 وجها جديدا بالحكومة

خطة مشتركة لتأمين الأهداف الحيوية فى العيد بالتنسيق بين الجيش والشرطة

خطة مشتركة لتأمين الأهداف الحيوية فى العيد بالتنسيق بين الجيش والشرطة

مونديال الساحرة.. مرحباً بكم فى «أرض القياصرة".. بوتين يفتتح اليوم النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم.. ولى عهد السعودية ورئيس الفيفا فى مقدمة الحضور.. عروض موسيقية فى حفل الافتتاح.. والظاهرة رونالدو يقدم الكأس

مونديال الساحرة.. مرحباً بكم فى «أرض القياصرة".. بوتين يفتتح اليوم النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم.. ولى عهد السعودية ورئيس الفيفا فى مقدمة الحضور.. عروض موسيقية فى حفل الافتتاح.. والظاهرة رونالدو يقدم الكأس

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة