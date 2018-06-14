قانون فى بلجيكا يسمح لضحايا هجمات بروكسل وذويهم باستخدام المواصلات مجانا

كتب: أحمد علوى

قالت قناة بلجيك 24 البلجيكية إن الحكومة الفيدرالية البلجيكية أنشأت قانون تضامن وطنى سيمكن ضحايا الهجمات فى بروكسل وأقاربهم قريبا من استخدام وسائل النقل العامة مجانا.

وسيستفيد ضحايا هجمات بروكسل المباشرين وغير المباشرين ال 502 قريباً من وسائل النقل العامة مجاناً.

كما سيستفيد الضحايا من مساعدة مدمجة فى النظام الأساسى للتضامن الوطنى الذى يشمل سداد النفقات الطبية ، ومنح معاش التعويض.

وكان إقتراح توفير وسائل النقل العام المجانية توصية من لجنة التحقيق البرلمانية، وهو نداء استمعت إليه الحكومة الفيدرالية.

ولن تكون شركة النقل العام ببروكسل الوحيدة التى ستوفر للضحايا النقل المجانى، بل فى المستقبل، سيتمكن الضحايا من السفر مجانًا مع الشركات الأخرى التى تقوم بالنقل الجماعى فى اقاليم بلجيكا.