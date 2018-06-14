فيل يموت جوعا فى فنزويلا بسبب سوء التغذية والأزمة الاقتصادية

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "اكسبانثيون" المكسيكية، أن الفيل "روبيرتا" مات فى حديقة حيوان كاراكاس بفنزويلا، وذلك بعد معاناته من سوء التغذية، بسبب الأزمة الاقتصادية التى تضرب البلاد.

ووفقا لصحيفة "اكسبانثيون" المكسيكية، فأن خبر موت الفيل انتشر بشكل كبير فى جميع صحف أمريكا اللاتينية؛ لأنه يعكس مدى سوء الأوضاع فى البلاد، وحالة نقص الغذاء والأدوية التى أصبح الشعب الفنزويلى يعانى منها والتى أثرت بشكل كبير على الحيوانات أيضا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيل كان يسقط بشكل متكرر فى الأيام السابقة بسب بعدم حصوله على الكمية التى من المفترض تناولها والتى تقدر بـ"170 كيلو جرام" من الخضار والأعشاب التى يحتاجها.

وأوضحت الصحيفة أن فى حديقة زوليا، أصبح الجوع يحيط بالحيوانات وسط الأزمة السياسية والاقتصادية التى تمر بها فنزويلا، وأكلة اللحوم يموتون من الجوع فى أقفاصهم، حيث يأكلون مرة واحدة فى الأسبوع فقط، ويكاد يعيشون على المياه التى أصبحت أيضا نادرة.

ووفقا لمدير الحديقة "أرون مونتيل"، فأن آكلى اللحوم يفقدون الوزن بشكل ملحوظ، حيث أن النمر الذى يزن 500 كيلوجرام يجب أن يتغذى على 50 كيلو جرام من الطعام يوميا، ولكن فى الحقيقة ما يحصل عليه هو 8% من هذه الكمية.