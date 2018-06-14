فيديو.. هروب الحوثيين من شوارع الحديدة وأسر العشرات منهم

أيمن رمضان

فضحت لقطات فيديو حصرية لفضائية "سكاى نيوز" عربية هروب عناصر الحوثيين من شوارع الحديدة اليوم، الأربعاء، ما جعلها خاوية من المسلحين، مع إعلان قوات المقاومة المشتركة عملية عسكرية لاستعادة المدينة الواقعة غربى اليمن من قبضة ميليشيات الحوثى الإيرانية.

وووفق موقع "سكاى نيوز" عربى هناك فرار جماعى لميليشيات الحوثى من المدينة الاستراتيجية، مع تقدم قوات المقاومة المشتركة، بإسناد إماراتى، باتجاه مطار الحديدة ومينائها.

وكشفت مصادر لـ"سكاى نيوز عربية" عن أن قوات المقاومة المشتركة أسرت عشرات المسلحين الحوثيين، أثناء التقدم باتجاه المطار، وتتقدم قوات المقاومة بغطاء جوى ومدفعى من تحالف دعم الشرعية، الذى يقصف مواقع وتحصينات الحوثيين، مكبدا المتمردين خسائر فادحة.

وتعمل القوات المشتركة على محاصرة فلول ميليشيات الحوثى فى محيط المدينة، التى تعد الشريان الرئيسى لإمداد الحوثيين بالأسلحة القادمة من إيران.