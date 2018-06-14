فيديو معلوماتى.. موعد صلاة عيد الفطر فى مدن ومحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب - تصميم محمود بكر

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن أول أيام عيد الفطر المبارك، غدا الجمعة 15 يونيو الجارى، وينشر "اليوم السابع" لقرائه مواعيد صلاة العيد بمختلف محافظات ومدن الجمهورية، وهى كالتالى:

- القاهرة 5:18

- الجيزة 5:19

- الإسكندرية 5:21

- بورسعيد 5:11

- السويس 5:13

- العريش 5:06

- الطور 5:13

- سانت كاترين 5:11

- طابا 5:05

- شرم الشيخ 5:11

- دمنهور 5:19

- طنطا 5:18

- المنصورة 5:15

- الزقازيق 5:16

- بنها 5:18

- شبين الكوم 5:18

- كفر الشيخ 5:17

- الفيوم 5:22

- بنى سويف 5:21

- المنيا 5:25

- أسيوط 5:25

- سوهاج 5:25

- قنا 5:22

- أسوان 5:25

- أبو سمبل 5:34

- مرسى مطروح 5:31

- الغردقة 5:15

- الخارجة 5:33

- الإسماعيلية 5:13

- دمياط 5:13

- السلوم 5:39

- نويبع 5:07

- حلايب 5:14

- شلاتين 5:17