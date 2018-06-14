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فيديو.. لحظة وصول وزير الصحة الجديد مقر الوزارة وعشرات العاملين ينتظرونها

الخميس، 14 يونيو 2018 08:02 م
فيديو.. لحظة وصول وزير الصحة الجديد مقر الوزارة وعشرات العاملين ينتظرونها الدكتورة هالة زايد
كتب وليد عبد السلام
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حرصت قيادات وزارة الصحة والسكان على استقبال الدكتورة هالة زايد عقب أدائها اليمين الدستورية وزيرا للصحة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ليهنئوها بتوليها المنصب.

ورصدت "اليوم السابع" بالفيديو لحظة دخول الوزيرة للوزارة وانتظار عشرات الموظفين والقيادات لها لتهنئتها بتوليها منصب الوزير.

ويشار إلى أن الدكتورة هالة زايد شغلت عدد من المناصب القيادية داخل وزارة الصحة والسكان قبل توليها منصب الوزير منها مساعد وزير الصحة لشئون الديوان العام ومساعد الوزير للرقابة والمتابعة ورئيس أكاديمية العلوم الصحية.


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هالة زايد

السيسى




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