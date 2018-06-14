video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 06:36 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. شاهد كيف ستؤمن ضابطات الشرطة الفتيات ضد التحرش والمعاكسات

الخميس، 14 يونيو 2018 05:56 م
فيديو.. شاهد كيف ستؤمن ضابطات الشرطة الفتيات ضد التحرش والمعاكسات ضاباطات مكافحة العنف ضد المرأه - أرشيفية
كتبت دينا الحسيني
إضافة تعليق

استعدت ضابطات مكافحة العنف ضد المرأة لمواجهات مضايقات الشباب للفتيات والسيدات خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وانتشرت الضابطات صباح اليوم الخميس، بمحيط القاهرة فى جولة تأمينية فى رسالة طمأنة بتواجدهن وطالبت الضابطات الفتيات والسيدات بالنزول للشارع وسرعة الإبلاغ حال تعرضهن لأى مضايقات.

ووجهت الضابطات بالإدارة عدة نصائح للفتيات، أبرزها أن يأخذن حذرهن أثناء سيرهن فى الشارع، وألا يسرن فى طرق مظلمة، وألا يستقللن سيارات بمفردهن، وأن يكون برفقتهن أشخاص آخرون أثناء سيرهن فى الشارع، وأن يضعن رقم الهاتف الخاص بوالدهن أو أقرب الأشخاص إليهن فى مقدمة أرقام هواتفهن، للاتصال بهم حال تعرضهن لمكروه لا قدر الله، وإذا تعرضن للمضايقات عليهن أن يتعاملن بقوة ولا يهبن المتحرش.

وأنهت إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، التابعة لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، كل الاستعدادات لتأمين المتنزهات العامة خلال احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، ووجه وزير الداخلية بتحرير محاضر فورية للمتحرشين، والتصدى للمعاكسات.

وشملت خطة تأمين السيدات بالشوارع، الدفع بعدد من ضابطات وأفراد قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بأماكن التجمعات الكبرى، ومن بينها دور السينما بوسط القاهرة، والمتنزهات العامة، مثل حديقة الفسطاط بمصر القديمة، والحديقة الدولية بمدينة نصر، والمراكز التجارية الشهيرة، لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها، فضلاً عن الانتشار الأمنى الكثيف فى الشوارع، وتواجد الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة، الذى ساهم بشكل كبير فى تقليص ظاهرة التحرش فى مصر.

وناشدت الضابطات بقسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، الفتيات والسيدات باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتحرشين، وتحرير المحاضر اللازمة لهم لردعهم، وضمان عدم عودتهم لارتكاب مثل تلك الجرائم التى تمثل انتهاكًا للإنسانية، مؤكدة أن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتحرش هو الضمانة الوحيدة للقضاء على تلك الظاهرة.

وحدد قطاع حقوق الإنسان الأرقام التالية لتلقى بلاغات المعاكسات والتحرش وهى 01126977222 – 01126977333 - 01126977444

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رسالة ضابطات مكافحة العنف ضد المرأة للفتيات: "إنزلوا فى العيد.. متخافوش"

ضابطات العنف ضد المرأه

مكافحه التحرش

احتفالات العيد

ضابطات ضد التحرش

اخبار اليوم




لا تفوتك
مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء ووزيرا للإسكان.. و12 وجها جديدا بالحكومة

مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء ووزيرا للإسكان.. و12 وجها جديدا بالحكومة

خطة مشتركة لتأمين الأهداف الحيوية فى العيد بالتنسيق بين الجيش والشرطة

خطة مشتركة لتأمين الأهداف الحيوية فى العيد بالتنسيق بين الجيش والشرطة

مونديال الساحرة.. مرحباً بكم فى «أرض القياصرة".. بوتين يفتتح اليوم النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم.. ولى عهد السعودية ورئيس الفيفا فى مقدمة الحضور.. عروض موسيقية فى حفل الافتتاح.. والظاهرة رونالدو يقدم الكأس

مونديال الساحرة.. مرحباً بكم فى «أرض القياصرة".. بوتين يفتتح اليوم النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم.. ولى عهد السعودية ورئيس الفيفا فى مقدمة الحضور.. عروض موسيقية فى حفل الافتتاح.. والظاهرة رونالدو يقدم الكأس

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة