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فتوى مجلس الدولة: لكلية الآداب بجامعة قناة السويس الحق فى تعديل الدرجات

الخميس، 14 يونيو 2018 12:23 م
فتوى مجلس الدولة: لكلية الآداب بجامعة قناة السويس الحق فى تعديل الدرجات مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 13 من يونيو عام 2018م، الموافق 28 من رمضان عام 1439هـ العديد من الفتاوى أهمها:

أحقية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس فى تعديل مجموع الدرجات والنسبة المئوية والتقديرات لطلاب الشعبة والقسم المشار إليهما من خريجى العام الجامعى 2010/2011 وتعديل النتيجة وترتيب الأوائل ، تأسيسًا على أن الخطأ الذى وقعت فيه الكلية فى حساب تقديرات الطلاب والنسبة المئوية الحاصلين عليها، لا يعدو أن يكون خطأ ماديًّا ناتجًا عن إضافة مادة الحاسب الآلى إلى المجموع الكلى الذى على أساسه يتم حساب النسبة المئوية رغم أنها مادة ثانوية لا تضاف للمجموع طبقًا للائحة الكلية، ومن ثم يجوز للكلية تصحيح هذا الخطأ وذلك بتعديل مجموع الدرجات والنسبة المئوية والتقديرات لطلاب شعبة اللغة الصينية، وقسم علم الاجتماع لخريجى العام الجامعى 2010/2011 وتعديل النتيجة وتعديل ترتيب العشرين الأوائل على الكلية.

صرح بذلك المستشار / مصطفى حسين ابو حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشاريحيى أحمد راغب دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة.


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