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فتح حديقة الفسطاط بالقاهرة للزائرين بنصف الثمن فى أول أيام عيد الفطر

الخميس، 14 يونيو 2018 07:00 ص
فتح حديقة الفسطاط بالقاهرة للزائرين بنصف الثمن فى أول أيام عيد الفطر حديقة الفسطاط - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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تستعد حدائق محافظة القاهرة لاستقبال المواطنين فى عيد الفطر المبارك، حيث تم رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات، ومراجعة الإنارة بها، ورفع كفاءة النظافة بها والإهتمام بالمسطحات الخضرء وقص الأشجار.
 
وأعلنت محافظة عن تخفيض رسوم دخول حديقة الفسطاط التى تعد من أكبر الحدائق العامة بالعاصمة أول أيام عيد الفطر بنسبة 50% لتصبح بجنيه ونصف فقط، بدلا من 3 جنيهات، تيسيراً على المواطنين.
 
وقال اللواء محسن مأمون رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أنه تم مراجعة كافة الألعاب الترفيهية بالحدائق والمتنزهات حرصا على حياة الأطفال وزوار الحدائق، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة.
 

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