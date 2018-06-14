video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 11:30 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

غدا.. 417 ساحة جاهزة لصلاة العيد بمحافظة القاهرة

الخميس، 14 يونيو 2018 10:50 ص
غدا.. 417 ساحة جاهزة لصلاة العيد بمحافظة القاهرة صلاة العيد - أرشيفية
ماجد تمراز
إضافة تعليق
أعلنت محافظة القاهرة عن الانتهاء من تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك، حيث تم تجهيز 417 ساحة لاستقبال المصلين، كما تم تخصيص خطيبين، أحدهما أساسى والثانى احتياطى، وتم التنسيق بين مديرية الأوقاف وبين الأحياء لمتابعة أعمال النظافة بمحيط كل ساحة.
 
وشدد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، على تكثيف الخدمات المرورية بمحيط ساحات صلاة العيد حتى لا يحدث تكدس واختناق مرورى يفسد فرحة المواطنين، فضلا عن وجود وحدة إطفاء "حماية مدنية" بالقرب من كل ساحة صلاة، وتكثيف أعمال النظافة بكل ساحة.
 
ومن أشهر الساحات المقرر أداة صلاة عيد الفطر بها " ساحة عابدين أمام قصر عابدين – حمدى بالتجمع الخامس- دار الأرقم بشارع أحمد الصاوى فى حى شرق مدينة نصر".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب محافظ القاهرة يوزع 500 علبة كعك على أهالى منشية ناصر

محافظه القاهره

اخبار محافظه القاهره

ساحات صلاه العيد




لا تفوتك
تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة