غدا.. 417 ساحة جاهزة لصلاة العيد بمحافظة القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة عن الانتهاء من تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك، حيث تم تجهيز 417 ساحة لاستقبال المصلين، كما تم تخصيص خطيبين، أحدهما أساسى والثانى احتياطى، وتم التنسيق بين مديرية الأوقاف وبين الأحياء لمتابعة أعمال النظافة بمحيط كل ساحة.

وشدد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، على تكثيف الخدمات المرورية بمحيط ساحات صلاة العيد حتى لا يحدث تكدس واختناق مرورى يفسد فرحة المواطنين، فضلا عن وجود وحدة إطفاء "حماية مدنية" بالقرب من كل ساحة صلاة، وتكثيف أعمال النظافة بكل ساحة.

ومن أشهر الساحات المقرر أداة صلاة عيد الفطر بها " ساحة عابدين أمام قصر عابدين – حمدى بالتجمع الخامس- دار الأرقم بشارع أحمد الصاوى فى حى شرق مدينة نصر".