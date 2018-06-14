غادة والى: قانون التأمينات الموحد على رأس أولويات المرحلة المقبلة

كتب مدحت وهبة

عبرت غاده والى وزيرة التضامن الاجتماعى، عن اعتزازها الشديد بثقة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافته إلى أن تجديد الثقه دافع لها لمضاعفه الجهد والعمل.



وقالت غادة والى، إن الوزارة تستكمل خلال الفترة القادمة ما بدأته من مشروعات خلال السنوات الأربعة الماضية كما سيتم إطلاق مشروعات جديده وبرامج تنموية اجتماعية جديدة، لافتة إلى أن ملف الحماية الاجتماعيه يأتى على رأس أولويات العمل خلال الفترة القادمة من خلال تطوير تطبيق برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة وضم مستفيدى الضمان الاجتماعى وتنقية المستحقين للضمان الاجتماعى بحيث يكون لدينا برنامج موحد للدعم النقدى والتدقيق فى المستحقين لهذ الدعم والفصل فى تظلمات من تظلموا من حرمانهم منه إلى جانب التطبيق الكامل للمشروطية فى مجال التعليم والصحة.



وأوضحت أن هناك مشروعات أخرى سيتم التوسع فيها وعلى رأسها برنامج فرصة والذى يهتم بخلق فرص عمل وإتاحة تمويلات مختلفه لشرائح متنوعة من محدودى الدخل وكذلك مشروع مستورة الذى ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعى ونجح حتى الآن فى تمويل 7 آلاف مشروع بقيمة 105 مليون جنية وهناك مشروعات جارى استكمالها ومنها سكن كريم الذى نجح حتى الآن فى رفع كفاءة أكثر من 23 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية فى محافظات الصعيد ويمول بحوالى 550 مليون جنية بالشراكة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص.



وكشفت غادة والى، أن الوزارة قد انتهت من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة وأن هناك خطة متكاملة لعام الإعاقة ستم الإعلان عنها بعد عيد الفطر مباشرة.



وأضافت أن هناك بعض مشروعات القاوانين التى تعمل عليها الوزارة من أجل تطوير العمل داخل القطاعات المختلفه وعلى رأسها قانون التأمينات الموحد الذى تم الانتهاء من إعداده وسيدفع به إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه وتقديمه للبرلمان.



وعن أبرز البرامج والمشروعات التى ستطلقها الوزارة خلال الفترة القادمه قالت، "دشنا من أسبوعين مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية وهو برنامج يشترك فى تنفيذه 100 جمعية أهلية وبتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه ويستهدف أكثر من مليون سيدة من مستفيدات تكافل وسنطلق حملة إعلانية توعويه للتعريف بخطورة الزيادة السكانية وطرق تنظيم النسل والعمل على تحسين الخصائص السكانية.





وأضافت وزيرة التضامن لدينا أيضا مشروع تنمية الطفولة المبكرة الذى يستهدف النشأ من سن (0-4) والذى بدأنا بالفعل فى مرحلته الأولى بنطاق 6 محافظات وراجعنا موقف أكثر من 6 آلاف حضانه وسننشأ من خلال هذا المشروع حضانات منزلية باشتراطات ومواصفات راقية لخدمة الأطفال والأمهات فى هذه المرحلة العمرية بما ينعكس إيجابيا على الطفل ويمنح الام فرصا للخروج للعمل وزيادة دخل الأسرة وستتيح تمويلا من بنك ناصر لإنشاء الحضانات الجديده وتطوير الحضانات القائمة أيضا.





وحول تعيين الدكتورة نفين القباج نائبا لوزير التضامن، أبدت سعادتها باختيارها وأكدت أنها من الكفاءات النادره ولديها ملفات عديده داخل الوزارة وتمنت لها التوفيق.