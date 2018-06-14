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عودة عمل مخابز محافظة القاهرة بالمواعيد القديمة بدءا من الغد

الخميس، 14 يونيو 2018 11:15 ص
عودة عمل مخابز محافظة القاهرة بالمواعيد القديمة بدءا من الغد مخبز - أرشيفية
ماجد تمراز
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قال إبراهيم العسقلانى، مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة، إنه بدءا من الغد ستعود المخابز لمواعيد العمل الرسمية بها، والتى تم تغييرها خلال شهر رمضان الكريم لتتناسب مع طبيعة الشهر،  مشيرا إلى أنه سيتم منح إجازة عيد الفطر للعاملين بالمخابز بالتناوب، حتى لا يتأثر عمل المخابز طوال فترة العيد.

وأضاف مدير مديرية التموين بالقاهرة، أنه تم تشديد الرقابة على المخابز والأسواق، وسيتم شن حملات عليهما باستمرارطوال أيام العيد للتأكد من تطابق وزن الرغيف للمواصفات القياسية.

وكشف "عسقلاني"، عن وضع مفتش دائم من المديرية داخل كل مستودع للأنابيب، وسيتم دعم الأماكن التي تعاني من نقص بالغاز، بسيارات محملة بأسطوانات.

 

 

 


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