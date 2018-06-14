عودة العمل بالمواعيد القديمة فى نفق الأزهر خلال العيد.. من 6 صباحًا لـ12 مساءً

ماجد تمراز

يبدأ العمل غدا بنفقى الأزهر، بالمواعيد الرسمية التى يعمل بها طوال العام، عدا شهر رمضان، حيث يتم تشغيل النفق من الساعة 6 صباحًا وحتى 12 من منتصف الليل، ويغلق لمدة 6 ساعات لأعمال الغسيل والنظافة بشكل يومى.

وكان قد تم مد فترة العمل بنفق الأزهر طوال شهر رمضان الكريم، حيث تم مد فترات العمل بنفقى الأزهر من الساعة 6 صباحا حتى 2 بعد منتصف الليل، و حتى الـ5 صباحا خلال يومى الخميس والجمعة، نظرا للكثافة المرورية

كما كان يتم غلق نفقى الأزهر، طوال الشهر الكريم، قبل الإفطار بـ10 دقائق، وفتحه بعد الإفطار بـ10 دقائق، على مدار الشهر الكريم، للحد من الحوادث.