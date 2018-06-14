video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 11:33 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

عودة العمل بالمواعيد القديمة فى نفق الأزهر خلال العيد.. من 6 صباحًا لـ12 مساءً

الخميس، 14 يونيو 2018 10:10 ص
عودة العمل بالمواعيد القديمة فى نفق الأزهر خلال العيد.. من 6 صباحًا لـ12 مساءً نفق الأزهر - أرشيفية
ماجد تمراز
إضافة تعليق

يبدأ العمل غدا بنفقى الأزهر، بالمواعيد الرسمية التى يعمل بها طوال العام، عدا شهر رمضان، حيث يتم تشغيل النفق من الساعة 6 صباحًا وحتى 12 من منتصف الليل، ويغلق لمدة 6 ساعات لأعمال الغسيل والنظافة بشكل يومى.

وكان قد تم مد فترة العمل بنفق الأزهر طوال شهر رمضان الكريم، حيث تم مد فترات العمل بنفقى الأزهر من الساعة 6 صباحا حتى 2 بعد منتصف الليل، و حتى الـ5 صباحا خلال يومى الخميس والجمعة، نظرا للكثافة المرورية

كما كان يتم غلق نفقى الأزهر، طوال الشهر الكريم، قبل الإفطار بـ10 دقائق، وفتحه بعد الإفطار بـ10 دقائق، على مدار الشهر الكريم، للحد من الحوادث.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب محافظ القاهرة يوزع 500 علبة كعك على أهالى منشية ناصر

محافظة القاهرة: توصيل الغاز الطبيعى لـ2.3 مليون وحدة.. و111 ألفا لم يتعاقدوا

محافظ القاهرة يسلم 24 دراجة بخارية لمتحدى الإعاقة

محافظه القاهره

اخبار محافظه القاهره

نفق الازهر

عيد الفطر




لا تفوتك
تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة