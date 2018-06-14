عصابة "المخ" وراء قتل طبيب النساء والاستيلاء على سياراته فى حلوان

إبراهيم أحمد – أحمد حربى

كشفت مباحث قسم شرطة حلوان، لغز مقتل طبيب نساء وتوليد ، حيث تبين ان سائق يدعى المخ استعان بزميله للتخلص منه والقائه فى المقابر.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من أشرف .ع.م. 22 سنة عامل بسوبر ماركت بعثوره على جثه لذكر مجهول الهوية مكبل اليدين والارجل بمنطقة مقابر عرب راشد ونفي علمه بملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لذكر في نهاية العقد السادس من العمر موثوق الايدى والأرجل ومكمم بلاصق طبي ابيض يرتدي كامل ملابسه وبه إصابة بمؤخرة الرأس وسحجه بالجبهة وعثر بحوزته علي مبلغ 2365 جنية ودبلة فضية بأصبع اليد اليسري ولم يعثر معه علي ثمة أوراق أو مستندات تفيد شخصيته .

بوضع الخطة موضع التنفيذ وأثناء السير في إجراءات البحث تلقى قسم شرطة المعادى من بلاغا ابتسام .م.ك.ي. 63 سنة كبيرة أخصائى نساء وتوليد بالمعاش ، بتغيب زوجها فتحي.ع.م. 68 سنة طبيب نساء وتوليد ، وبحوزته السيارة ملكه رقم و س س 375 ماركة سكودا سوداء اللون عقب خروجه من عيادته في ساعة متاخرة،باستدعائها تعرفت على جثته .

بتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من عمر .ن.ص.ع. 36 سنة سائق توك توك ، ومختار.ر.ع.م. وشهرته المخ 27 سنة سائق .

وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان أسفرت إحداها عن ضبطهما ، و بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقرر الأول بأن زوجته انشراح .س.ع. 32 سنة ممرضة في الفترة المسائية كممرضة بالعيادة ملك المجنى عليه ولسابقة قيامه بأعمال دهانات بذات العيادة ولعلمه بثرائه خطط للتخلص منه والاستيلاء علي سيارته وما بحوزته من متعلقات شخصية واستعان بالثاني لتنفيذ مخططه .

واستوقفا المجنى عليه أسفل العيادة محل عمله بدعوى توصيلهما لمنطقة المعصرة ، وأثناء استقلالهما السيارة صحبته بمنطقة ركن فاروق ، طلب منه التوقف بدعوي قضاء الحاجة وغافله وتعدي عليه بعصا خشبية " شومة " وشلا حركته وقاما بتكميمه وتقييده بلاصق طبي وشال واصطحباه لمنطقة كفر العلو ، حيث قاما بخنقه حتي تأكد من وفاته واستوليا علي السيارة والهواتف المحمولة ومتعلقاته الشخصية وتخلصا من الجثة بمكان العثور وبمواجهة الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها .

وأضافا بقيامهما بالتخلص من هواتف المجني عليه بالقائها بالطريق العام وإخفاء السيارة طرف محمد.ن.م. 28 سنة سمكري سيارات ، وتم بإرشادهما ضبط الأخير وبحوزته السيارة المستولي عليها بمكان إخفائها بجوار الورشة محل عمله عقب استيلائه علي بعض من اجزائها ، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.