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عاهل الأردن يصدر مرسوما بتشكيل حكومة من 28 وزيرا برئاسة عمر الرزاز

الخميس، 14 يونيو 2018 11:57 ص
عاهل الأردن يصدر مرسوما بتشكيل حكومة من 28 وزيرا برئاسة عمر الرزاز الملك عبد الله ملك الأردن
رويترز
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 أصدر عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى، اليوم الخميس، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة عمر الرزاز الخبير الاقتصادى السابق فى البنك الدولى والذى تم تكليفه بمراجعة مشروع قانون ضريبى مثير للجدل بعد احتجاجات واسعة النطاق على إجراءات التقشف التى ينصح بها صندوق النقد الدولى.

وكان الملك كلف الرزاز، وهو خريج جامعة هارفارد، الأسبوع الماضى بتشكيل حكومة جديدة خلفا لهانى الملقى لتهدئة الغضب الشعبى الذى أدى إلى تفجر بعض من أكبر الاحتجاجات التى شهدها الأردن منذ سنوات.

وأعرب رئيس الوزراء الأردنى المكلف الدكتور عمر الرزاز عن شكر الأردن وتقديره للأشقاء فى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة على حزمة المساعدات الاقتصادية التى تم تقديمها لتمكين الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية.

وقال الرزاز - فى تصريحات سابقة  : "إننا نشكر الأشقاء العرب كما عودونا فى الوقوف إلى جانب الأردن دائما وأبدا وآخرها ما نتج عن الاجتماع الذى دعا له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وضم الملك عبدالله الثانى والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك لمناقشة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها المملكة الأردنية الهاشمية وسبل دعمها للخروج من هذه الأزمة".


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