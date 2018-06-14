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طوارئ بمطار القاهرة استعدادا لسفر سائحى الرحلات الداخلية

الخميس، 14 يونيو 2018 09:03 م
طوارئ بمطار القاهرة استعدادا لسفر سائحى الرحلات الداخلية مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولى حالة الاستنفار القصوى فى جميع القطاعات العاملة بالمطار استعدادا لاستقبال وسفر سائحى الرحلات الداخلية المتجهة إلى المدن المصرية فى إطار خطة الشركة الوطنية مصر للطيران لتنشيط السياحة والاستفادة من العروض التى قدمتها الشركة.

 

وشهد مطار القاهرة خلال اليوم الخميس ذروة تشغيل الرحلات المتجهة إلى المدن الساحلية والسياحية المصرية لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث غادر المطار نحو 3 الاف سائح مصرى وعربى وأجنبى على متن 35 رحلة داخلية متوجهين إلى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان لقضاء إجازاتهم والاستمتاع بسواحلها.

 

وقامت فرق العلاقات العامة بمطار القاهرة وشركة مصر للطيران بتنسيق وتنفيذ خطة لتسهيل إجراءات سفر الركاب وتوجيههم نحو بوابات السفر وتقديم كافة الخدمات لهم، وشهدت جميع الرحلات التى أقلعت من مطار القاهرة انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل الخاصة بكل رحلة.

 


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