"طاقة البرلمان":اجتماع مع وزير الكهرباء بعد العيد لشرح ملابسات تحريك الأسعار

كتبت : نورا فخرى

قال النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه تواصل مع وزير الكهرباء محمد شاكر، وسيتم عقد إجتماعأً داخل اللجنة عصر يوم السبت الموافق 32 يونيو بحضوره، لتوضيح كافة ما يتعلق بتحريك شرائح الكهرباء.

وأضاف السويدى، في تصريحات خاصة للمحررين البرلمانيين اليوم، أن زيادة اسعار شرائح الكهرباء وتحريكها، قراراً لمجلس الوزراء، ومجلس النواب ليس له علاقه باتخاذ هذا القرار.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن رفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات على مدار الـ5 سنوات يأتى بنود برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والتى وافق عليها المجلس سابقاً، لافتاً إلى أن موافقة البرلمان على تنفيذ هذا البرنامج تضمن أيضا التأكيد علي أهميه مراعاة المواطنين من خلال اجراءات الحماية الإجتماعية، وزيادة المرتبات