video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 07:47 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

"طاقة البرلمان":اجتماع مع وزير الكهرباء بعد العيد لشرح ملابسات تحريك الأسعار

الخميس، 14 يونيو 2018 07:00 ص
"طاقة البرلمان":اجتماع مع وزير الكهرباء بعد العيد لشرح ملابسات تحريك الأسعار طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى
إضافة تعليق

قال النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه تواصل مع وزير الكهرباء محمد شاكر، وسيتم عقد إجتماعأً داخل اللجنة عصر يوم السبت الموافق 32 يونيو  بحضوره، لتوضيح كافة ما يتعلق بتحريك شرائح الكهرباء.

وأضاف السويدى، في تصريحات خاصة للمحررين البرلمانيين اليوم، أن زيادة اسعار شرائح الكهرباء وتحريكها، قراراً لمجلس الوزراء، ومجلس النواب ليس له علاقه باتخاذ هذا القرار.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن رفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات على مدار الـ5 سنوات يأتى بنود برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والتى وافق عليها المجلس سابقاً، لافتاً إلى أن موافقة البرلمان على تنفيذ هذا البرنامج تضمن أيضا التأكيد علي أهميه مراعاة المواطنين من خلال اجراءات الحماية الإجتماعية، وزيادة المرتبات


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طلعت السويدى يطالب بإنشاء وزارة للثروة المعدنية فى الحكومة الجديدة

أحمد السجينى وطلعت السويدى يدليان بصوتيهما فى انتخابات الوفد

طلعت السويدى: المشاركة القوية بالانتخابات أبلغ رد على "شياطين الإرهاب"

اخر الاخبار

اخبار السياسة

اخبار البرلمان

مجلس النواب

السويدى




لا تفوتك
تعرف على أسعار الكعك والبسكويت بالمجمعات بعد تخفيضها 20% مرة ثانية

تعرف على أسعار الكعك والبسكويت بالمجمعات بعد تخفيضها 20% مرة ثانية

4 مطبات تخطاها الفراعنة قبل مونديال روسيا

4 مطبات تخطاها الفراعنة قبل مونديال روسيا

زواج هانى سلامة وستيفانى صليبا فى الحلقة الـ28 من "فوق السحاب"

زواج هانى سلامة وستيفانى صليبا فى الحلقة الـ28 من "فوق السحاب"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"داعمون للإرهاب دون دراية".. الذكاء الاصطناعى حول كبار الشركات المصرية إلى ممولين لقنوات الإرهاب فى قطر وتركيا.. المُعلن يتوجه للإعلان عبر السوشيال ميديا بالدولار دون معرفة من جمهوره أو من يدعم

"داعمون للإرهاب دون دراية".. الذكاء الاصطناعى حول كبار الشركات المصرية إلى ممولين لقنوات الإرهاب فى قطر وتركيا.. المُعلن يتوجه للإعلان عبر السوشيال ميديا بالدولار دون معرفة من جمهوره أو من يدعم

"المرور" ينتهى من استعداداته لمواجهة زحام الطرق السريعة فى العيد.. مساعد وزير الداخلية: تفعيل دور خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة.. ودعم الطرق والمحاور بسيارات دفع رباعى

"المرور" ينتهى من استعداداته لمواجهة زحام الطرق السريعة فى العيد.. مساعد وزير الداخلية: تفعيل دور خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة.. ودعم الطرق والمحاور بسيارات دفع رباعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة