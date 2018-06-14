ضبط 72 قضية مخدرات وسلاح نارى فى مداهمة لبؤر إجرامية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط 72 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص، خلال حملة أمنية استهدفت بؤر إجرامية بقطاع جنوب المحافظة.

كما أسفرت الحملة التى استهدفت مدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وبولاق الدكرور، وإمبابة، والمنطقة الأثرية بالهرم، بالإضافة إلى بؤر أخرى بأنحاء المحافظة، عن تنفيذ 420 حكم قضائى، وإزالة 665 مخالفة تعدى وإشغال طريق.

وأسفرت الحملة أيضًا عن تنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، وتحرير 106 قضايا تموينية، ضٌبط خلالها كميات من الدواجن واللحوم المجمدة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.