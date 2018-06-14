ضبط معمل تصنيع أدوية مجهولة المصدر لإحدى الصيدليات الشهيرة فى النزهة

كتب ماجد تمراز

تمكنت حملة بقيادة اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة ومفتشى الصيدلة بمديرية الصحة وقوة من مباحث قسم النزهة من ضبط معمل لتصنيع الأدوية المركبة من مواد فعالة منتهية الصلاحية ووضع عليها استيكرات لصيدلية كبرى.

وقال اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة، إن المعمل المضبوط يقع داخل جراج تم تحويله لنشاط تجارى بالمخالفة للقانون وتم استدعاء الأطباء من التفتيش الصحى بالنزهة ومصر الجديدة ومفتشى الصيادلة ومباحث النزهة وتم التحفظ على المضبوطات وتشميع المكان والتحفظ على عينات بمعرفة اللجنة الطبية وتحرير المحضر بقسم شرطة النزهة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات .

وأضاف رئيس الحى، أن المعمل كان يستخدم فى تصنيع وتعبئة مستحضرات وإضفاء صفة الدواء عليها بدون تراخيص وزارة الصحة كما أن المكان لا يتوافر فيه أى اشتراطات صحية نهائيا لتصنيع أو تخزين الأدوية مما يتسبب فى خطورة على صحة مستهلكى هذه المستحضرات الدوائية.

ولفت اللواء خالد عقل، أن المعمل خالف المواد رقم 11 من قانون الصيدلة 127 لسنة 1955 بضرورة الحصول على ترخيص وزارة الصحة كذلك خالف قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات وغيرها من القوانين المنظمة لتداول المواد الدوائية .