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الخميس، 14 يونيو 2018 03:15 م
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ضبط عاطل بـ 20 طربة حشيش قبل ترويجها لعملائه بقنا

الخميس، 14 يونيو 2018 02:14 م
ضبط عاطل بـ 20 طربة حشيش قبل ترويجها لعملائه بقنا حشيش - ارشيفية
قنا – هند المغربى - وائل محمد
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تمكنت قوة من وحدة مباحث قنا، من ضبط عاطل، بتهمة حيازة كمية من الحشيش المخدر، قبل ترويجه على عملائه ومبلغ مالى حصيلة الاتجار.
 
تلقى اللواء علاء العيّاط، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد تمكن قوة برئاسة النقيب أدهم أبو الخير، معاون مباحث قنا، من ضبط شاذلي.س.ع، عاطل، بحوزته 20 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه في قنا، و 3 هواتف محمولة، و1700 جنيه من متحصلات البيع، وسيارة لاستخدامها في عملية توزيع المواد المخدرة.
 
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر رقم 3015 لسنة 2018 إداري مركز شرطة قنا، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
 
 
 
 

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