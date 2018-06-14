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ضبط عاطلان وراء سرقة أجهزة كمبيوتر من مدرسة لغات فى السيدة زينب

الخميس، 14 يونيو 2018 01:31 م
ضبط عاطلان وراء سرقة أجهزة كمبيوتر من مدرسة لغات فى السيدة زينب عاطلان متهمان بسرقة أجهزة كمبيوتر من مدرسة لغات بالسيدة زينب
إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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ضبطت مباحث قسم شرطة السيدة زينب، عاطلان لقيامها بسرقة أجهزة كمبيوتر من مدرسة لغات.

 

وأثناء مرور النقيب أحمد خلف الله خلف الضابط بمباحث قسم شرطة السيدة زينب وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة مساكن زينهم، تمكن من ضبط  "سيد .ب.ع.ا." 22 سنة عاطل وبحوزته  2 شاشة كمبيوتر، 2 كابل توصيل، 2 كيبورد، و8 ماوس.

 

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتهم من داخل مدرسة جيل الحرية للغات الكائنة بمنطقة مساكن زينهم،  بأسلوب " التسلق " بالاشتراك مع  "سعيد.ش.ت.ج." 19 سنة عاطل والذى اقتصر دوره على مراقبة الطريق.

 

وتم بإرشاده ضبط الأخير، وبمواجهته أيد أقوال المتهم الأول، وباستدعاء "جميل .ا.ر.ا." 59 سنة عامل عهده بالمدرسة محل الواقعة تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة. تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.

 


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