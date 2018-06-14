ضبط حلوى غير صالحة للاستخدام و ألعاب نارية فى حملة تموينية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، وإشراف اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، حملة تموينية مكبرة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت جهودها عن ضبط ملح طعام غير صالح للاستخدام الآدمى ، ودقيق بلدي مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء، وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين أسفرت عن ضبط ابراهيم .س .م صاحب مصنع رنجه بقريه ابيار مركز كفر الزيات وبحوزته ا طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الادمى تحرر المحضر 20159 جنح

مركز كفر الزيات كما تم ضبط سلوى .ف .س صاحبه معمل البان وجبن بقريه الباذنجانيه مركز السنطة وبحوزتها 2 طن ملح طعام غير صالحة للاستخدام المحضر 10824 جنح مركز السنطه ، وضبط عبدالسلام .م .ع صاحب مصنع حلوى جافه بقرية سبطاس مركز طنطا وبحوزته 450 كيلوحلوى جافه ( نوجا ) غير صالحه للاستهلاك تحررالمحضر 513 جنح أ من دولة طوارئ مركز طنطا

وتمكنت الحملة من ضبط محمد .ع. صاحب مصنع منظفات بعزبه النزله مركز قطور وبحوزته 1.660 طن منظفات صناعيه غير صالحه للاستهلاك تحرر المحضر 405 جنح أ من دولة طوارئ مركز قطور،وضبط نبيل .ع .ع صاحب مصنع منظفات بقريه سحيم مركز السنطة وبحوزته 640 كيلو منظفات صناعيه غير صالحه للاستهلاك تحررالمحضر 10904 جنح مركز السنطة ،وضبط وهيبه. ا . صاحبه محل مقررات تموينيه بقرية اسديمه مركز كفرالزيات وبحوزتها 15 كيلوسكر تموينى و 22 كيلوزيت تموينى و24 عبوة مياه منتهيه الصلاحيه تحررالمحضر 20281 جنح مركز كفرالزيات

كما تم ضبط حسام .ع. ن صاحب مكتبه بقرية اسديمه مركز كفرالزيات وبحوزته 494 صاروخ العاب ناريه محدثه للصوت والشرر تحرر المحضر 20282 جنح مركز كفرالزيات كما قامت الحملة بالمرور على المحلات وتحرر 30 محضر عدم حمل شهادة صحية و15 محضرعدم الاعلان عن الاسعار و3 محاضر عرض لحوم مكشوفه