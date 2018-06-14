صور.. وصول الملكة إليزابيث وميجان لمقاطعة تشيشير فى أول رحلة ملكية معا

رويترز

وصلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وميجان دوقة ساسكس إلى مقاطعة تشيشير الانجليزية، اليوم الخميس، لبدء أول رحلة ملكية رسمية تجمعهما بدون الأمير هارى حفيد الملكة.

وسافرت إليزابيث مع ميجان بالقطار الملكى إلى شمال غرب انجلترا لقضاء يوم حافل بالأنشطة، وشهدت قلعة وندسور الشهر الماضى حفل زفاف أسطوريا لهارى وميجان.



ميجان تسير خلف الملكة إليزابيث



الملكة إليزابيث وميجان ماركل فى أول رحلة ملكية



الملكة إليزابيث وميجان ماركل



الملكة إليزابيث وميجان



الملكة إليزابيث



إليزابيث وماركل



أول رحلة ملكية للملكة إليزالبيث وميجان ماركل