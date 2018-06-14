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الخميس، 14 يونيو 2018 01:37 م
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صور.. وصول الملكة إليزابيث وميجان لمقاطعة تشيشير فى أول رحلة ملكية معا

الخميس، 14 يونيو 2018 12:27 م
صور.. وصول الملكة إليزابيث وميجان لمقاطعة تشيشير فى أول رحلة ملكية معا الملكة اليزابيث
رويترز
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وصلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وميجان دوقة ساسكس إلى مقاطعة تشيشير الانجليزية، اليوم الخميس، لبدء أول رحلة ملكية رسمية تجمعهما بدون الأمير هارى حفيد الملكة.

وسافرت إليزابيث مع ميجان بالقطار الملكى إلى شمال غرب انجلترا لقضاء يوم حافل بالأنشطة، وشهدت قلعة وندسور الشهر الماضى حفل زفاف أسطوريا لهارى وميجان.

ميجان تسير خلف الملكة إليزابيث
ميجان تسير خلف الملكة إليزابيث

 

الملكة إليزابيث وميجان ماركل فى أول رحلة ملكية
الملكة إليزابيث وميجان ماركل فى أول رحلة ملكية

 

الملكة إليزابيث وميجان ماركل
الملكة إليزابيث وميجان ماركل

 

الملكة إليزابيث وميجان
الملكة إليزابيث وميجان

 

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث

 

إليزابيث وماركل
إليزابيث وماركل

 

أول رحلة ملكية للملكة إليزالبيث وميجان ماركل
أول رحلة ملكية للملكة إليزالبيث وميجان ماركل

 

أول رحلة ملكية لميجان ماركل والملكة إليزابيث
أول رحلة ملكية لميجان ماركل والملكة إليزابيث

 


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