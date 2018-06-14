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الخميس، 14 يونيو 2018 06:36 م
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صور.. نائب وزير الزراعة فى أول تصريح عقب أداء اليمين: الثروة الحيوانية أولوية

الخميس، 14 يونيو 2018 05:29 م
صور.. نائب وزير الزراعة فى أول تصريح عقب أداء اليمين: الثروة الحيوانية أولوية الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة ومحرر اليوم السابع
كتب عز النوبى
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قالت الدكتورة منى محرز نائب ويزر الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، إن تجديد الرئيس عبدالفتاح السيسى الثقة فيها كنائب وزير للزراعة هو وسام على صدر العمل النسائى، وتاج على رأسها يدفعها للعمل وعزيمة أكثر لتحقيق النجاح فى القطاعات التى تشرف عليها بوزارة الزراعة، مشيرة إلى تقدير الرئيس لدور المرأة فى العمل الحكومى والعمل العام لتحقيق أهداف الدولة فى التنمية المستدامة.

وأضافت منى محرز، أنها تعتز بالعمل مع الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة، لاستكمال خطط التوسع فى الاستثمار فى قطاعات الإنتاج الداجنى والحيوانى والأسماك، اعتمادا على توسيع قاعدة الدولة فى التحكم بالأمراض الوبائية التى تهدد هذه القطاعات وتشجيع الاستثمار المصرى والعربى فى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى.

ولفتت نائب وزير الزراعة إلى أن الأولوية فى العمل للسيطرة على الأمراض الوبائية التى تهدد ثروتنا الحيوانية والداجنة، من خلال أهمية مواصلة العمل لتطوير قطاعات الطب البيطرى من ناحية صحة الثروة الحيوانية وتنمية الإنتاج الحيوانى، من خلال تفعيل الأنظمة الرقابية لحماية الثروة الحيوانية طبقا لخطة التقصى للأمراض الوبائية واعتماد خرائط متخصصة تضمن سهولة التعامل مع الأمراض لتحقيق أهداف النهوض بالثروة الحيوانية وصحة الحيوان.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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وزارة الزراعة

الانتاج الحيوانى

الثروة السمكية

الثروة الحيوانية




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