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صور.. محافظ كفر الشيخ يتقدم جنازة شهيد قرية الزعفران

الخميس، 14 يونيو 2018 07:49 م
صور.. محافظ كفر الشيخ يتقدم جنازة شهيد قرية الزعفران الصلاة على الشهيد
كفر الشيخ – محمد سليمان
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فى موكب جنائزى مهيب، شيع الآلاف من أهالى قرية حطيبة_ الزعفران والقرى المجاورة بمركز الحامول، بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الخميس، جنازة الشهيد مجند محمد البيلى محمد عياد 20 عاما، شهيد القوات المسلحة الذى استشهد، أمس الأربعاء، فى العريش.

وتقدم المشيعين اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، يرافقه، اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفرالشيخ، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكرى، لتشييعه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، بعد أداء صلاة الظهر والجنازة على الشهيد بمسجد القرية، بمركز الحامول، ودفن جثمانه الطاهرة، بمدافن العائلة بقرية حطيبة الزعفران مركز الحامول، وذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز حمودة، عضو مجلس النواب، واللواء طارق سيف النصر، مساعد مدير الامن، والمهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة الحامول، والعميد حسام نبيه، مأمور شرطة الحامول، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعدد من رجال القوات المسلحة والشرطة، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وتحولت جنازة الشهيد إلى مظاهرة ضد الإرهاب، حيث هتف المشيعون الهتافات المناهضة للإرهاب، قائلين: "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله"، و"الله أكبر.. الله أكبر"، و"لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله"، مطالبين بالقصاص من الإرهابيين القتلة، فيما أقبلت السيدات من أهالى قرية الشهيد على إطلاق الزغاريد والتصفيق الحاد فرحًا باستشهاد نجلهن.

ونعى اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، الشهيد مجند محمد البيلى محمد عياد، مقدماً أحر التعازى والمواساة لأسرته، وللقوات المسلحة، قائلاً: أن هذا العمل الإرهابى لن ينال من قوة وعزيمة المصريين مؤكدا حتمية انتصار الوطن على الإرهاب بفضل وحدة شعبه وصموده خلف قيادته السياسية ودعمه لرجال الجيش الأبطال ورجال الشرطة البواسل، والتصدى لهذه الجماعات الإرهابية دعاة الفكر الشيطانى المتطرف، رؤوس الفتنة أتباع الشياطين، والقصاص لشهداء الواجب الذين سقطوا وهم يدافعون بشرف عن أرض مصر وأمنها فى شمال سيناء ضد قوى الشيطان والإرهاب الأعمى.

وأضاف محافظ كفر الشيخ "ما حدث من عمليات إرهابية جبانة فى العريش بشمال سيناء، يجب أن يدعونا إلى حالة من حالات الاستنفار الوطنى لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية دعاة الفكر الشيطانى المتطرف، رؤوس الفتنة أتباع الشياطين، والقصاص لشهداء الواجب الذين سقطوا وهم يدافعون بشرف عن أرض مصر وأمنها فى شمال سيناء ضد قوى الشيطان والإرهاب الأعمى".

 

 

 

1- محافظ كفر الشيخ يتقدم المشيعين
 محافظ كفر الشيخ يتقدم المشيعين

2- تشييع جحنازة الشهيد
تشييع جحنازة الشهيد

3- الصلاة على الشهيس
 الصلاة على الشهيس
 

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