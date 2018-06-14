صور.. سفيرة مصر فى قبرص تستضيف وزير الخارجية القبرصى على حفل إفطار رمضان

كتب : أحمد جمعة

استضافت مى طه خليل، سفيرة مصر فى قبرص، نيكوس خريستادوليدس، وزير خارجية قبرص، على حفل إفطار رمضان بمقر دار السكن فى نيقوسيا، حيث أشاد بعمق العلاقات بين البلدين وتطورها بشكل سريع ومتميز خلال السنوات القليلة الماضية.

وأبرز وزير الخارجية القبرصى، أن القاهرة الآن أصبحت إحدى المحطات الرئيسية التى يتهافت عليها الدبلوماسيون القبارصة للعمل فيها بعد أن كانوا يفضلون العمل فى الدول الأوروبية لأهميتها المتزايدة.

كما أوضح أنه رغم صغر عدد المجتمع الدبلوماسى القبرصى، فأنه تم تعزيز السفارة القبرصية فى مصر بعدد إضافى من الدبلوماسيين نظرا لزيادة حجم العلاقات واتساعها وتشعبها.

حضر الإفطار مجموعة كبيرة من السفراء المعتمدين لدى الحكومة القبرصية وعلى رأسهم عميد السلك الدبلوماسى وكذلك عميد السلك الدبلوماسى العربى، تجدر الإشارة إلى أنه ولأول مرة قام وزير خارجية قبرص فى بداية شهر رمضان من هذا العام بدعوة سفراء الدول الإسلامية على حفل إفطار نظمه فى تقليد جديد وعد بأنه يستمر فى السنوات القادمة.