صور.. "التضامن" تختتم برنامج "رمضان بيقولك أنت أقوى من المخدرات"

كتب مدحت وهبة

فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، اختتم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى برنامج "رمضان بيقولك..أنت أقوى من المخدرات.."، والذى تم تنفيذه خلال شهر رمضان بالمحافظات المختلفة لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات، وذلك تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

استهدف البرنامج والذى تم تطبيقه طوال شهر رمضان، توعية 1000 فريق رياضى بأضرار تعاطى المخدرات بالمحافظات المختلفة، وكذلك توعية ما يقرب من 50 ألف شاب من المترددين على الأندية ومراكز الشباب وبعض قصور الثقافة ومشجعى الدوريات، بالإضافة إلى الأمسيات الثقافيه بالقرى والنجوع بمحافظات الصعيد، إضافة إلى إلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"وكذلك دور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 22 مركزا علاجيا حتى الآن، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومراكز الشباب والأندية.

وتضمن البرنامج بعض الأنشطة منها "خدعوك فقالو" من خلال توزيع مطبوعات تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطى من كوّن المخدرات تعمل على تنشيط الذاكره وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض، وكذلك استعراض البرامج والانشطة التى يقدمها الخط الساخن لعلاج الإدمان ومنها توفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، وكذلك الحصول على المشورة وكافة الخدمات المقدمة من الخط الساخن.

ولاقت أنشطة البرنامج قبولا كبيرا من جانب المترددين على مراكز الشباب والحضور الذين شاركو فى الأنشطة، حيث تفاعل معاها الحضور خاصة الشباب ورددوا هتافات "أنت أقوى من المخدرات".

وجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق يقوم بتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات بمشاركة 11 وزارة، وقام الصندوق بإطلاق العديد من المبادرات وحملة "أنت أقوى من المخدرات"بمشاركة العديد من الفنانين ونجوم كرة القدم، كما قامت الوزيرة غادة والى بإطلاق مبادرة "بداية جديدة"لتوفير قروض لتمويل مشروعات صغيرة لمتعافى الخط الساخن فى إطار إعادة دمجهم فى المجتمع وتنظيم دورى رياضي، إضافة إلى توعية طلاب الجامعات والمدراس والشباب بالإندية ومراكز الشباب بالمحافظات بأضرار تعاطى المخدرات.











