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صحيفة: واشنطن تسعى لنزع سلاح بيونج يانج خلال ولاية ترامب الأولى

الخميس، 14 يونيو 2018 03:52 م
صحيفة: واشنطن تسعى لنزع سلاح بيونج يانج خلال ولاية ترامب الأولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تسعى لنزع السلاح النووى لكوريا الشمالية خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب.

 

وأشارت الصحيفة، بحسب موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، إلى أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، كشف عن أن ترامب أبلغ الزعيم الكورى الشمالى كيم كونج أون، أن المناورات العسكرية بين واشنطن وسيول فى شبه الجزيرة الكورية سيتم استئنافها إذا تم المماطلة خلال المحادثات.

 

وقال بومبيو ن الولايات المتحدة تأمل فى تحقيق نزع جزء كبير من الترسانة النووية لكوريا الشمالية خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، ولكنها سوف تستأنف المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية إذا قامت بيونج يانج بالمماطلة. مضيفا "نأمل إنجاز ذلك فى غضون العامين ونصف المقبلين".

 

وألتقى ترامب وكيم كونج أون فى قمة تاريخية فى سنغافورة، الثلاثاء الماضى، ووقعا على وثيقة مشتركة عقب مباحثاتهما، وهى الوثيقة التى وصفتها العديد من وسائل الإعلام الأمريكية بالغامضة وشككوا فى نية بيونج يانج ووجهت انتقادات لترامب بشأن وعوده وقف المناورات العسكرية فى شبه الجزيرة الكورية.

 

غير أن الرئيس الأمريكى أعلن خلال القمة مع الزعيم الكورى الشمالى أن نزع السلاح النووى سيبدأ "سريعا جدا".، فيما قال كيم "إننا عقدنا لقائا تاريخيا وقررنا فتح صفحة جديدة، مضيفا أن الاجتماع "تاريخى" والعالم سيشهد تغييرا كبيرا."

 


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دونالد ترامب

زعيم كوريا الشمالية

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