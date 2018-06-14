video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 04:45 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

شرطة الكهرباء: تحرير 13086 قضية سرقة تيار كهربائى وتنفيذ 957 حكم حبس

الخميس، 14 يونيو 2018 03:24 م
شرطة الكهرباء: تحرير 13086 قضية سرقة تيار كهربائى وتنفيذ 957 حكم حبس سرقة تيار كهربائى - صورة أرشيفية
كتبت : دينا الحسيني
إضافة تعليق

وجة قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات.

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط قضايا "سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد" وتم ضبط 13086 قضية  متنوعة،2111 القاهرة - 2365 الجيزة  701- القليوبية - 1043 الإسكندرية- 146 البحيرة - 165 مطروح - 261 الغربية - 241 المنوفية- 236 كفر الشيخ  406- الدقهلية-  308 الشرقية - 71 دمياط - 90 بورسعيد 129- الإسماعيلية-  94 السويس - 20 جنوب سيناء 700- المنيا - 795 بنى سويف - 1060 الفيوم - 630 أسيوط 333 - سوهاج - 223 أسوان - 215 قنا 128- الأقصر - 115 البحر الأحمر، وتحرير  12997قضية سرقة تيار كهربائى  و89 قضية مخالفة شروط التعاقد. 

 

وفى مجال تحصيل غرامات " سرقات تيار ، مخالفة شروط تعاقد  تم ضبط (9446 ) حالة،    1015 القاهرة - 1222 الجيزة  710-  القليوبية - 818 الإسكندرية 949-  البحيرة - 241 مطروح - 230 الغربية - 199 المنوفية- 120 كفر الشيخ  216- الدقهلية  132- الشرقية - 27  دمياط -31 بورسعيد 56- الإسماعيلية  29-  السويس - 9 جنوب سيناء 508- المنيا - 655 بنى سويف - 1391 الفيوم - 343 أسيوط - 282 سوهاج - 106 أسوان - 100 قنا –  44  13 البحر الأحمر، من بينهم 9436 غرامة سرقة تيار كهربائى   (10) لمخالفات شروط التعاقد .

 

وفى مجال تنفيذ الأحكام " سرقات التيار الكهربائى تم  تنفيذ (957) حكم حبس جزئى  ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تتحفظ على مركب قادمة من دولة عربية بمتنها 20 طن سولار مدعم

حمله امنيه

وزاره الداخليه

اخبار اليوم

مباحث الكهرباء

سرقى تيار كهربائى




لا تفوتك
مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء ووزيرا للإسكان.. و12 وجها جديدا بالحكومة

مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء ووزيرا للإسكان.. و12 وجها جديدا بالحكومة

خطة مشتركة لتأمين الأهداف الحيوية فى العيد بالتنسيق بين الجيش والشرطة

خطة مشتركة لتأمين الأهداف الحيوية فى العيد بالتنسيق بين الجيش والشرطة

مونديال الساحرة.. مرحباً بكم فى «أرض القياصرة".. بوتين يفتتح اليوم النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم.. ولى عهد السعودية ورئيس الفيفا فى مقدمة الحضور.. عروض موسيقية فى حفل الافتتاح.. والظاهرة رونالدو يقدم الكأس

مونديال الساحرة.. مرحباً بكم فى «أرض القياصرة".. بوتين يفتتح اليوم النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم.. ولى عهد السعودية ورئيس الفيفا فى مقدمة الحضور.. عروض موسيقية فى حفل الافتتاح.. والظاهرة رونالدو يقدم الكأس

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة