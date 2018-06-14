شاهد فى دقيقة.. حكاية دعم الكهرباء.. شوف بعينك وأحكم

بعد إعلان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر عن أسعار الشرائح الجديدة، انتشرت شائعات بأن الدولة رفعت الدعم نهائيًا عن الكهرباء، ما قد يتسبب فى ضرر للمواطن محدود الدخل، إلا أن هذا الأمر لم يحدث.

ووفقا لما أعلنه وزير الكهرباء فإن حجم الدعم فى قطاع الكهرباء بلغ 46 مليار و800 مليون جنيه، ومن هذا المنطلق نوضح كيف تدعم الدولة الشرائح المتعددة؟.. لاسيما أن الكثيرين يتجاهلون الإنجازات التى تمت فى هذا الملف بعدما كان انقطاع الكهرباء "أزمة معقدة" لكن تم حلها فى النهاية، وليس هذا فحسب إنما هناك تطوير يحدث فى الشبكات من أجل القضاء تماماً على فكرة انقطاع التيار، وهذا ما نوضحه فى الفيديو التالى..