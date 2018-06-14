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سقوط عاطل بالقاهرة بحوزته 125 جرام هيروين قبل ترويجه فى العيد

الخميس، 14 يونيو 2018 01:26 م
سقوط عاطل بالقاهرة بحوزته 125 جرام هيروين قبل ترويجه فى العيد الهيروين المضبوط
إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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ألقت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، القبض على عاطل وبحوزته 125 جرام هيروين قبل ترويجه على زبائنه فى العيد.

وردت معلومات لضباط  إدارة مكافحة المخدرات مفادها أن كريم .ج.ع. 32 سنة عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 6714 لسنة 2010م المطرية " تبديد " والمقضي فيها بالحبس 6 شهور، يزاول نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم سكنه مكاناً لتجارته الغير مشروعة .

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 125 جرام، ومبلغ مالي 75 جنيه، وهاتف محمول .

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

 

 


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