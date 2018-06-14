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سعر اليورو اليوم الخميس 14-6-2018 وارتفاع العملة الاوروبية

الخميس، 14 يونيو 2018 11:08 ص
سعر اليورو اليوم الخميس 14-6-2018 وارتفاع العملة الاوروبية يورو - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 14-6-2018، بشكل ملحوظ بمختلف البنوك العاملة فى مصر،  مسجلا فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى، 20.95 جنيه للشراء، و 21.13 جنيها للبيع.

 

ووفقاً لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات اليوم، والتى جائت كالتالى..

 

اليورو
اليورو

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

20.92 جنيه للشراء

21.08 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 

20.95 جنيه للشراء

21.13 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

 

20.95 جنيه للشراء

21.13 جنيه للبيع

 

سعر صرف اليورو
سعر صرف اليورو

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

20.95 جنيه للشراء

21.11 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولىcib

 

20.94 جنيه للشراء

21.12 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 

20.86 جنيه للشراء

21.01 جنيه للبيع

 

سعر عملة اليورو
سعر عملة اليورو

 

ألمانيا تغرم "فولكس فاجن" 1.1 مليار يورو بفضيحة الغش فى انبعاثات الديزل

 

قضى المدعون الألمان بتغريم شركة (فولكس فاجن)، عملاق السيارات الألمانية، 1.1 مليار يورو لدورها الإجرامى فى فضيحة الغش بمعدلات انبعاثات الديزل، وذكر بيان للمدعين فى مدينة براونشفايج الألمانية - نقلته صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية - أن التحقيق شمل التحقق مما إذا كان الرؤساء التنفيذيين للشركة أهملوا واجباتهم واكتسبوا منفعة اقتصادية عندما وضعوا برنامجا غشاشا يقلل من حجم الانبعاثات أثناء الاختبارات المعملية.

 

وخلص التحقيق إلى أن "مهام مراقبة البيانات تم اختراقها فى قسم تطوير الطاقة فى إطار تجارب السيارات" بالشركة الألمانية، موضحا أن 10.7 مليون سيارة فولكس فاجن حول العالم مجهزة بهذا البرنامج المحظور من منتصف 2007 وحتى 2015

 


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