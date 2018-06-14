video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 10:11 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب بنما

الخميس، 14 يونيو 2018 09:12 ص
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب بنما مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
بنما سيتى(أ ش أ)
إضافة تعليق

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، بنما، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وذكر مركز المسح الجيولوجى الأمريكى - فى بيان نقلته شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الخميس، أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 204 كيلومترات جنوب غرب العاصمة "بنما سيتى".

من جانبه، دعا خوسيه دونديريس، رئيس إدراة الدفاع المدنى فى بنما، المواطنين إلى التحلى بالهدوء، وذلك خلال تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مشيرا إلى أن التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع خسائر جراء الزلزال، وأنه جارى تقييم الوضع بالقرب من مركزه .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس بنما يدعو لفتح تحقيق فى طائرة سقطت منذ 1994

رئيس بنما يلتقى بنظيره الفلسطينى ويدعو لإنهاء الصراع الإسرائيلى الفلسطينى

زلزال

بنما

زلزال بنما

زلزال يضرب بنما

اخبار بنما




لا تفوتك
تعرف على أسعار الكعك والبسكويت بالمجمعات بعد تخفيضها 20% مرة ثانية

تعرف على أسعار الكعك والبسكويت بالمجمعات بعد تخفيضها 20% مرة ثانية

4 مطبات تخطاها الفراعنة قبل مونديال روسيا

4 مطبات تخطاها الفراعنة قبل مونديال روسيا

زواج هانى سلامة وستيفانى صليبا فى الحلقة الـ28 من "فوق السحاب"

زواج هانى سلامة وستيفانى صليبا فى الحلقة الـ28 من "فوق السحاب"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"داعمون للإرهاب دون دراية".. الذكاء الاصطناعى حول كبار الشركات المصرية إلى ممولين لقنوات الإرهاب فى قطر وتركيا.. المُعلن يتوجه للإعلان عبر السوشيال ميديا بالدولار دون معرفة من جمهوره أو من يدعم

"داعمون للإرهاب دون دراية".. الذكاء الاصطناعى حول كبار الشركات المصرية إلى ممولين لقنوات الإرهاب فى قطر وتركيا.. المُعلن يتوجه للإعلان عبر السوشيال ميديا بالدولار دون معرفة من جمهوره أو من يدعم

"المرور" ينتهى من استعداداته لمواجهة زحام الطرق السريعة فى العيد.. مساعد وزير الداخلية: تفعيل دور خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة.. ودعم الطرق والمحاور بسيارات دفع رباعى

"المرور" ينتهى من استعداداته لمواجهة زحام الطرق السريعة فى العيد.. مساعد وزير الداخلية: تفعيل دور خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة.. ودعم الطرق والمحاور بسيارات دفع رباعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة