زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب بنما

بنما سيتى(أ ش أ)

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، بنما، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وذكر مركز المسح الجيولوجى الأمريكى - فى بيان نقلته شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الخميس، أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 204 كيلومترات جنوب غرب العاصمة "بنما سيتى".

من جانبه، دعا خوسيه دونديريس، رئيس إدراة الدفاع المدنى فى بنما، المواطنين إلى التحلى بالهدوء، وذلك خلال تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مشيرا إلى أن التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع خسائر جراء الزلزال، وأنه جارى تقييم الوضع بالقرب من مركزه .