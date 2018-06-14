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رويترز: البحرية الروسية فى حالة تأهب قصوى قبالة سواحل أوكرانيا

الخميس، 14 يونيو 2018 09:08 م
رويترز: البحرية الروسية فى حالة تأهب قصوى قبالة سواحل أوكرانيا الاسطول الروسى
(رويترز)
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قالت مصادر مقربة من الجيش الروسى إن قوات البحرية الروسية فى منطقة البحر الأسود وضعت فى حالة تأهب قصوى لردع أوكرانيا عن محاولة تعطيل كأس العالم لكرة القدم الذى بدأ فى روسيا اليوم الخميس.

ويقول مسؤولون روس إنهم يعتقدون أن أوكرانيا تحشد وجودها العسكرى فى المنطقة على سبيل "الاستفزاز" خلال البطولة.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من أن هناك حشدا عسكريا أوكرانيا كما لم يرد تأكيد بذلك من مسؤولين فى كييف.

وذكرت ثلاثة مصادر مقربة من الجيش الروسى أن قواته حول شبه جزيرة القرم فى البحر الأسود وضعت فى حالة تأهب قتالى قصوى. وقال مصدران إن القرار مرتبط بكأس العالم.

وقال أحد المصادر طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مفوضا بالحديث مع الإعلام بشأن خطط العمليات "بسبب كأس العالم والتوقعات باستفزازات محتملة من أوكرانيا حول ساحل القرم اتخذ القادة القرار بزيادة مستوى التأهب العسكرى للأسطول".

 


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