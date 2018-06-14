روسيا تدعو لرفع عقوبات الأمم المتحدة عن كوريا الشمالية

(أ ف ب)

دعت روسيا مجلس الأمن الدولى إلى درس رفع تدريجى للعقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية وذلك بعد الاتفاق الموقع مع واشنطن لنزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية.

وكانت الأمم المتحدة اعتمدت العام الماضى ثلاث حزم من العقوبات القاسية ضد بيونج يانج تطال خصوصا صادرات الفحم والحديد والصيد البحرى والنسيج وتحد من إمدادها بالنفط.

وفرضت تلك العقوبات بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ وإجرائها تجربة نووية ما اعتبر تهديدا للاستقرار العالمي.

وقال سفير روسيا فى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزا ردا على سؤال عن احتمال رفع العقوبات: "اعتقد ببساطة انه من الطبيعى أن نفكر فى خطوات بهذا الاتجاه".

وأضاف: "هناك تقدم يجب أن يتم بشكل متبادل، ويجب أن يكون هناك مقابل" لان "الطرف الأخر يجب أن يرى تشجيعا للمضى قدما" فى اتجاه التهدئة.

من جهته، أكد السفير الهولندى فى الأمم المتحدة الذى يترأس لجنة العقوبات بحق كوريا الشمالية أن "الضغط سيستمر مع التطبيق الكامل للعقوبات".