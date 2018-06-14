رهينة فرنسية خطفت في مالي في 2016 تظهر في تسجيل فيديو لجماعة جهادية

أ ف ب

ظهرت الرهينة الفرنسية صوفى بترونان، التى خطفت في مالى فى نهاية 2016، فى تسجيل فيديو جديد بثته "جماعة نصرة الاسلام والمسلمين" في مالى، حسبما ذكر موقع سايت الاميركي المتخصص برصد المواقع الجهادية.

وتوجهت بترونان في التسجيل ومدته حوالى سبع دقائق، إلى ابنها سيباستيان، وهي تستمع على هاتف نقال لمقابلة صوتية معه.

وبعد ذلك تتوجه إلى الحكومة الفرنسية ثم الرئيس ايمانويل ماكرون وتقول إن تاريخ تسجيل الفيديو هو السابع من يونيو 2018.

وكانت الرهينة البالغة من العمر 75 عاما تدير مركزا لمساعدة الايتام في مالى. وقد خطفها مسلحون في غاو بشمال البلاد في 24 ديسمبر 2016.