رجال مباحث الجيزة يسيطرون على مشاجرة فى إمبابة بعد إصابة 4 أشخاص

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإمبابة، بسبب خلافات سابقة، مما أسفر عن إصابة 4 من طرفي المشاجرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بشارع البصراوي بإمبابة.



وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص تبادلوا خلالها الاعتداء مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.



وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

