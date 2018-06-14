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ربة منزل استعانت بشابين لـ"تأديب" ابنها ببولاق الدكرور.. فـ"قتلوه"

الخميس، 14 يونيو 2018 03:03 ص
ربة منزل استعانت بشابين لـ"تأديب" ابنها ببولاق الدكرور.. فـ"قتلوه" قتل - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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استعانت ربة منزل بشابين لتأديب ابنها بسبب سرقته مبلغ مالى من الشقة لإنفاقه على تعاطى المخدرات ببولاق الدكرور، إلا أنه فارق الحياة بسبب اعتداء الشابين عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، والقبض على والدته وجدته.

كان تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد نقل أحد الأشخاص إلى المستشفى مفارقا الحياة، وادعاء والدته وجدته أنه أصيب في حادث دراجة بخارية.

 

وبإجراء التحريات ومعاينة جثة المتوفى تبين للعقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة أن الإصابات التى لحقت به ليست نتيجة حادث تصادم، ووجود شبهة جنائية فى الوفاة.

 

وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن المجنى عليه يبلغ من العمر 16 عاما، اعتاد تعاطى المواد المخدرة، ونتيجة للخلافات التى يثيرها ترك مسكن والدته بمدينة 6 أكتوبر وانتقل للإقامة لدى جدته ببولاق الدكرور.

 

وتوصلت التحريات أن المجنى عليه سرق مبلغ مالي من شقة مجاورة لشقة جدته، وهدد مالك الشقة بإبلاغ رجال المباحث، مما دفع والدته للاستعانة بشابين يقيمان ببولاق الدكرور، لتأديب ابنها وإجباره على إعادة النقود المسروقة، حيث اعتدى الشابين عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية إلا أنه فارق الحياة.

وتمكن الرائد طارق مدحت والنقيب أيمن سكورى من القبض على المتهمين، كما ألقيا القبض على والدة القتيل وجدته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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