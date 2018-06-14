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رئيس وزراء إيطاليا: فى انتظار اعتذار ماكرون عن انتقاده سياسة الهجرة بروما

الخميس، 14 يونيو 2018 10:30 ص
رئيس وزراء إيطاليا: فى انتظار اعتذار ماكرون عن انتقاده سياسة الهجرة بروما الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
كتب : أحمد علوى
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قال نائب رئيس الوزراء الإيطالى لويجى دى مايو، اليوم الخميس، إنه لا يزال ينتظر اعتذار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن تصريح انتقد فيه سياسة الهجرة التى تتبناها روما قبل يومين.

 

وقال ماكرون إن إيطاليا تصرفت "باستخفاف وعدم مسؤولية" بإغلاق موانئها أمام مهاجرين مما تسبب فى خلاف دبلوماسى حاد بين البلدين دفع رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، إلى التفكير فى إرجاء اجتماع مقرر مع الرئيس الفرنسى غدا الجمعة.

 

وأوضح دى مايو فى مقابلة إذاعية "ننتظر اعتذارا، وإذا حدث ذلك يمكننا فتح صفحة جديدة".مضيفا "لا يزال هناك وقت للتراجع والاعتذار ثم البدء من جديد".

 

وقال مصدر فى مكتب رئيس الوزراء "إن ماكرون اتصل بكونتى اليوم"، دون مزيد من التفاصيل.

 


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