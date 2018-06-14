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رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك

الخميس، 14 يونيو 2018 11:27 م
رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة
كتب أحمد إسماعيل
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يهنىء المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصرى والمهندس الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء والدكتور رئيس مجلس النواب والقضاه ومستشارى الهيئة والعاملين بها، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك اعاده الله على مصرنا الحبيبة والعالم العربى والإسلامى والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات

صرح بذلك سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسم الهيئة.

كما يهنىء المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة المهندس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء على توليهم المسئولية وثقة القيادة السياسية فى قدرتهم على استكمال مسيرة العطاء لتحقيق ما يصبو إليه الشعب المصرى العظيم من آمال وطموحات ورخاء وتقدم فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.


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