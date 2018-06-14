رئيس مجلس وزراء اليمن يصل عدن قبل ساعات من زيارة الرئيس اليمنى

كتب : إيمان حنا

وصل رئيس مجلس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى العاصمة عدن، صباح اليوم الخميس، وبرفقته عدد من وزراء الحكومة اليمنية، قادمين من القاهرة سبقتها زيارة إلى المملكة العربية السعودية استمرت لأسابيع.

يأتى وصول بن دغر قبل ساعات قليلة من زيارة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، إلى عدن قادما من العاصمة السعودية الرياض فى زيارته الأولى منذ عام ونص العام تقريبا، وتجرى ترتيبات مكثفة لاستقبال رئيس الجمهورية فى مطار عدن الدولى.

وتأتى عودة الرئيس هادى إلى العاصمة المؤقتة عقب لقائه مع ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تناولا جوانب العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها على مختلف الصعد.

ومن جانبه أشاد الرئيس عبدربه منصور هادى بمواقف دولة الإمارات قيادة وشعبا والتى جسدتها إلى جانب أشقاءهم فى اليمن وعمدتها بدماء أبنائها الزكية فى محراب الدفاع عن الهوية الواحدة والمصير المشترك والتى ستظل على الدوام محل فخر واعتزاز جميع أبناء اليمن.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين اليمن و دولة الإمارات العربية المتحدة والجهود المشتركة فى إطار تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والتطورات المتعلقة بتكثيف الجهود لتحرير باقى المناطق اليمنية التى لازالت تحت سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.



الرئيس عبد ربه بحث مع ولى عهد أبو ظبى العلاقات بين البلدين

من جانبه عبر ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن سروره بلقاء أخيه الرئيس عبد ربه منصور هادى، مؤكدا على مواقف الإمارات الأخوية المتينة والصادقة مع اليمن قيادة وشعبا، ودعم جهود فخامة الرئيس لتحقيق أهداف التحالف العربى فى استعادة اليمن من مليشيات الانقلاب وعودتها سالمة مزدهرة معافى مثلما كانت اليمن السعيد.

وقال إن من محاسن الظروف أن يأتى هذا اللقاء الأخوى الرمضانى المبارك متزامنا مع ذكرى تحرير عدن، وستتوالى الانتصارات ووقوف الإمارات والمملكة والتحالف مع اليمن وقيادتها الشرعية لعودة البسمة والأمل التى يستحقها الشعب اليمنى الشقيق.