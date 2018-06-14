video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 01:14 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

رئيس مجلس وزراء اليمن يصل عدن قبل ساعات من زيارة الرئيس اليمنى

الخميس، 14 يونيو 2018 12:10 م
رئيس مجلس وزراء اليمن يصل عدن قبل ساعات من زيارة الرئيس اليمنى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر
كتب : إيمان حنا
إضافة تعليق

وصل رئيس مجلس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى العاصمة عدن، صباح اليوم الخميس، وبرفقته عدد من وزراء الحكومة اليمنية، قادمين من القاهرة سبقتها زيارة إلى المملكة العربية السعودية استمرت لأسابيع.

 

يأتى وصول بن دغر قبل ساعات قليلة من زيارة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، إلى عدن قادما من العاصمة السعودية الرياض فى زيارته الأولى منذ عام ونص العام تقريبا، وتجرى ترتيبات مكثفة لاستقبال رئيس الجمهورية فى مطار عدن الدولى.

 

وتأتى عودة الرئيس هادى إلى العاصمة المؤقتة عقب لقائه مع ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تناولا جوانب العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها على مختلف الصعد.

 

ومن جانبه أشاد الرئيس عبدربه منصور هادى بمواقف دولة الإمارات قيادة وشعبا والتى جسدتها إلى جانب أشقاءهم فى اليمن وعمدتها بدماء أبنائها الزكية فى محراب الدفاع عن الهوية الواحدة والمصير المشترك والتى ستظل على الدوام محل فخر واعتزاز جميع أبناء اليمن.

 

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين اليمن و دولة الإمارات العربية المتحدة والجهود المشتركة فى إطار تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والتطورات المتعلقة بتكثيف الجهود لتحرير باقى المناطق اليمنية التى لازالت  تحت سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

 

 

الرئيس عبد ربه بحث مع ولي عهد أبو ظبى العلاقات بين البلدين-ا
الرئيس عبد ربه بحث مع ولى عهد أبو ظبى العلاقات بين البلدين 

 

من جانبه عبر ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن سروره بلقاء أخيه الرئيس عبد ربه منصور هادى، مؤكدا على مواقف الإمارات الأخوية المتينة والصادقة مع اليمن قيادة وشعبا، ودعم جهود فخامة الرئيس لتحقيق أهداف التحالف العربى فى استعادة اليمن من مليشيات الانقلاب وعودتها سالمة مزدهرة معافى مثلما كانت اليمن السعيد.

 

وقال إن من محاسن الظروف أن يأتى هذا اللقاء الأخوى الرمضانى المبارك متزامنا مع ذكرى تحرير عدن، وستتوالى الانتصارات ووقوف الإمارات والمملكة والتحالف مع اليمن وقيادتها الشرعية لعودة البسمة والأمل التى يستحقها الشعب اليمنى الشقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عبد ربه منصور: أيادى المملكة على الدوام بيضاء تجاه اليمن

ولى العهد السعودى يلتقى الرئيس عبد ربه.. ويؤكد: المملكة ستظل داعمة لليمن

خادم الحرمين الملك سلمان يلتقى الرئيس عبد ربه بقصر السلام بجدة

اليمن

رئيس اليمن

بن دغر

عدن

العلاقات بين اليمن والغمارات

زيارة بد دغر الى عدن




لا تفوتك
تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة