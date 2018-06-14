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رئيس مجلس الأمة الكويتى يعزى نظيرته الإماراتية فى استشهاد عسكريين باليمن

الخميس، 14 يونيو 2018 05:00 ص
رئيس مجلس الأمة الكويتى يعزى نظيرته الإماراتية فى استشهاد عسكريين باليمن رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم
أ ش أ
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بعث رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، اليوم الأربعاء، برقية عزاء إلى رئيسة المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات الدكتورة أمل القبيسى، فى استشهاد 4 من العسكريين الإماراتيين المشاركين فى عملية (إعادة الأمل) لدعم الشرعية فى اليمن.

وأعرب الغانم - خلال برقية العزاء - عن خالص العزاء وصادق المواساة باستشهاد العسكريين الإماراتيين الأربعة، وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، قد بعث برقية عزاء، إلى الرئيس الإماراتى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فى استشهاد أربعة من العسكريين الإماراتيين المشاركين فى عملية (إعادة الأمل) لدعم الشرعية فى اليمن.

 


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