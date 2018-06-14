رئيس زيمبابوى يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

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تقدم رئيس زيمبابوى إيمرسون منانجاجوا، اليوم الخميس، بأوراقه رسميا للترشح لانتخابات الرئاسة، المقررة فى 30 من يوليو المقبل، وهى الانتخابات الأولى فى البلاد التى تتم فى غياب الرئيس السابق روبرت موجابى.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن منانجاجوا (75 عاما) يواجه منافسة حقيقية من مرشح المعارضة نيلسون كاميسا (40 عاما) الذى قدم أوراقه أيضا اليوم، إلى جانب زعماء أربعة أحزاب صغيرة، لافتة إلى أن عدد المرشحين قد يزداد قبل إغلاق باب الترشح مساء اليوم.



وكان الرئيس منانجاجوا قد تعهد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ودعا مراقبون غربيون للقدوم للبلاد للمرة الأولى منذ قرابة 20 عام، إلا أن المعارضة الرئيسية فى البلاد تتخوف من ضلوع الجيش فى العملية الانتخابية، مطالبة بمراعاة الشفافية فى عمليات فرز الأصوات.



يشار إلى أن منانجاجوا -حليف الرئيس السابق موجابي- قد وصل إلى الحكم بمساعدة الجيش، نوفمبر الماضى، بعد مظاهرات طالبت بتنحية موجابي.