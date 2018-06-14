رئيس حى روض الفرج: مصادرة التوك توك غير المرقم بعد العيد

كتب سيد الخلفاوى

حذر اللواء وليد عبد الحميد رئيس حى روض الفرج بالقاهرة، سائقى "التوك توك" المتخلفين عن ترقيم المركبة من خلال تقديم كافة بياناتها للحى، من مصادرة التوك توك خاصة بعد تكرار التنبيه بذلك أكثر من مرة.

وقال رئيس الحى، فى تصريح خاص، إن الفرصة مازالت متاحة لترقيم وحصر التكاتك وحتى نهاية شهر رمضان، وبعد ذلك المعاد سيتم مصادرة التكاتك التى لا تحمل أرقام حى روض الفرج.

وأوضح رئيس حى روض الفرج أن الأوراق المطلوبة لترقيم التوك توك هى "صورة عقد ملكية التوكتوك، مع الاطلاع على الأصل، وصورة البطاقة الشخصية وصاحب التوكتوك وفيش وتشبيه.