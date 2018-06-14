video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 07:41 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

دى ميستورا: لا أتوقع اختراقًا كبيرًا فى مشاورات إنشاء اللجنة الدستورية السورية

الخميس، 14 يونيو 2018 06:06 م
دى ميستورا: لا أتوقع اختراقًا كبيرًا فى مشاورات إنشاء اللجنة الدستورية السورية مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دى ميستورا
رويترز
إضافة تعليق

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا ستافان دى ميستورا إن مسألة دستور سوريا هى قضية سورية، وإن الأمم المتحدة تقوم فقط بالعمل كمسهل، إذ يعمل المبعوث الخاص وفريقه والأمم المتحدة استنادًا إلى قرار مجلس الأمن 2254.

وأشار دى ميستورا - فى مؤتمر صحفى عقد فى جنيف اليوم الخميس - إلى أنه رغم المشاورات المكثفة والجهود، إلا أنه لا يتوقع اختراقا كبيرا فى هذا الملف، وإن كان يمكن أن يتحقق بعض التقدم، مؤكدا أن هناك عملا جادا يتوجب القيام به مع الدول التى سيأتى منها مسؤولون كبار إلى جنيف للتشاور، وكذلك مع الأطراف السورية الحكومية والمعارضة، بالإضافة إلى ممثلى المجتمع المدنى السورى.


ولفت إلى أنه بالإضافة إلى المشاورات التى سيعقدها فى جنيف يومى 18 و19 يونيو الجارى مع مسؤولين كبار من دول ضامنى أستانا (روسيا وإيران وتركيا) لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية السورية، فإنه سيدعو كذلك مسؤولين من فرنسا وألمانيا والسعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأردن لمشاورات مماثلة فى الأسبوع الذى يليه، منوها بأنه مستمر فى هذه المشاورات المكثفة حول اللجنة الدستورية السورية، وأن هذه اللجنة ستكون حجر الأساس للعملية السياسية السورية.


وألمح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا إلى أن مرحلة المشاورات هى ضمن إطار تكثيف الجهود للعملية السياسية السورية، مشيرًا إلى زياراته فى الأيام الماضية إلى بعض دول المنطقة للتشاور مع المسؤولين حول ما يتعلق بتطورات الجهود الخاصة بالأزمة السورية، مبديًا ترحيبه بدعم مصر للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل للأزمة السورية، لافتا إلى أنه التقى مسؤولين أمريكيين وآخرين من عدد من الدول الأوروبية فى بروكسل مؤخرا فى ذات الإطار.
ونبه دى ميستورا إلى أن الحكومة السورية أرسلت إليه قائمة تضم أسماء مقترحة للجنة الدستورية السورية المزمع إنشاؤها، وأنه أبلغ ممثل سوريا لدى الأمم المتحدة فى جنيف بترحيبه بتلك الخطوة، مؤكدا أنه سيكثف مشاوراته مع الحكومة السورية فى موضوع اللجنة الدستورية فى الفترة المقبلة، مشددا على أن هناك حاجة إلى التقدم فى هذا الملف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نتنياهو: إسرائيل قصفت مقاتلين شيعة تدعمهم إيران فى سوريا

دى ميستورا: نشهد حراكا فى العملية السياسية فى سوريا

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: غاز السارين استخدم قرب اللطامنة فى سوريا

موسكو: عقوبات أمريكا على شركة روسية لإيصالها الوقود إلى سوريا "تهور سياسى"

الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات على الحدود مع سوريا

ستافان دى ميستورا

سوريا

أخبار سوريا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء ووزيرا للإسكان.. و12 وجها جديدا بالحكومة

مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء ووزيرا للإسكان.. و12 وجها جديدا بالحكومة

خطة مشتركة لتأمين الأهداف الحيوية فى العيد بالتنسيق بين الجيش والشرطة

خطة مشتركة لتأمين الأهداف الحيوية فى العيد بالتنسيق بين الجيش والشرطة

مونديال الساحرة.. مرحباً بكم فى «أرض القياصرة".. بوتين يفتتح اليوم النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم.. ولى عهد السعودية ورئيس الفيفا فى مقدمة الحضور.. عروض موسيقية فى حفل الافتتاح.. والظاهرة رونالدو يقدم الكأس

مونديال الساحرة.. مرحباً بكم فى «أرض القياصرة".. بوتين يفتتح اليوم النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم.. ولى عهد السعودية ورئيس الفيفا فى مقدمة الحضور.. عروض موسيقية فى حفل الافتتاح.. والظاهرة رونالدو يقدم الكأس

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة