video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 06:35 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

دراسة: طبقات الجليد بالقارة القطبية الجنوبية تذوب 3 مرات أسرع من ذى قبل

الخميس، 14 يونيو 2018 06:03 م
دراسة: طبقات الجليد بالقارة القطبية الجنوبية تذوب 3 مرات أسرع من ذى قبل ذوبان الجليد
أ ش أ
إضافة تعليق

كشف فريق دولى من خبراء الجليد فى دراسة جديدة، عن أن ذوبان القارة القطبية الجنوبية يتزايد بمعدل ينذر بالخطر مع اختفاء نحو ثلاثة تريليونات طن من الجليد منذ عام 1992.

ووفقا للدراسة التى نشرت فى دورية "ناتشر"، بحسب مجلة "تايم" الأمريكية، إنه فى الربع القرن الأخير، ذابت الطبقة الجليدية فى معظم القارة الجنوبية- وهى مؤشر رئيسى على تغير المناخ- إلى مياه كافية لتغطية "تكساس" على عمق حوالى 13 قدما (4 أمتار). وأدت تلك المياه إلى ارتفاع المحيطات العالمية حوالى ثلاثة أعشار البوصة (6ر7 ملليمتر(.


ومن 1992 إلى 2011، فقدت القارة القطبية الجنوبية ما يقرب من 84 مليار طن من الجليد فى السنة (76 مليار طن متري)، ومن عام 2012 إلى 2017، ارتفع معدل الذوبان إلى أكثر من 241 مليار طن فى السنة (219 مليار طن متري(.


وقالت إيزابيلا فيليكوجنا من جامعة كاليفورنيا وهى واحدة من 88 باحثا مشاركا فى إعداد الدراسة: "أعتقد أنه يجب أن نكون قلقين، هذا لا يعنى أننا يجب أن نكون يائسين، ثمة أشياء تحدث، إنها تحدث أسرع مما كنا نتوقع".


وأضاف الباحث المشارك إيان جوجين من جامعة واشنطن، أن جزءا من غرب القارة القطبية الجنوبية، حيث وقع معظم الذوبان، "هو فى حالة انهيار".
وأشارت المجلة، إلى أن هذه الدراسة هى الثانية من التقييمات المخطط لها كل بضع سنوات من قبل فريق من العلماء الذين يعملون مع وكالة "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية، وتتمثل مهمتهم فى تقديم نظرة شاملة عما يحدث للطبقات الجليدية الضعيفة فى العالم فى القارة القطبية الجنوبية وجرينلاند.


وعلى عكس الدراسات الأخرى، ينظر هذا الفريق إلى ذوبان الجليد بـ 24 طريقة مختلفة باستخدام من 10 إلى 15 قمرا صناعيا، بالإضافة إلى قياسات أرضية وجوية ومحاكاة بالكمبيوتر، حسبما قال المعد الرئيسى للدراسة أندرو شيبرد من جامعة ليدز فى إنجلترا.


وقال شبرد، إنه من الممكن أن تضيف القارة القطبية الجنوبية وحدها حوالى نصف قدم (16 سنتيمترا) إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول نهاية القرن، كما أن البحار ترتفع من ذوبان الأنهار الجليدية فى أماكن أخرى، وطبقات الجليد المتضائلة فى جرينلاند، بالإضافة إلى توسيع نطاق المياه الأكثر دفئا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دراسة: الاحتباس الحرارى سبب ذوبان 3 تريليون طن من جليد "انتاركتيكا"

بشرى: عادل إمام كسر جبل الجليد بينه وبينى بـ"تهنئة"

التايمز: بيرة وورود فى لقاء ذوبان الجليد بين ميركل وبوتين

ذوبان الجليد

القارة القطبية الجنوبية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء ووزيرا للإسكان.. و12 وجها جديدا بالحكومة

مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء ووزيرا للإسكان.. و12 وجها جديدا بالحكومة

خطة مشتركة لتأمين الأهداف الحيوية فى العيد بالتنسيق بين الجيش والشرطة

خطة مشتركة لتأمين الأهداف الحيوية فى العيد بالتنسيق بين الجيش والشرطة

مونديال الساحرة.. مرحباً بكم فى «أرض القياصرة".. بوتين يفتتح اليوم النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم.. ولى عهد السعودية ورئيس الفيفا فى مقدمة الحضور.. عروض موسيقية فى حفل الافتتاح.. والظاهرة رونالدو يقدم الكأس

مونديال الساحرة.. مرحباً بكم فى «أرض القياصرة".. بوتين يفتتح اليوم النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم.. ولى عهد السعودية ورئيس الفيفا فى مقدمة الحضور.. عروض موسيقية فى حفل الافتتاح.. والظاهرة رونالدو يقدم الكأس

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة