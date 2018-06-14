خمسة ملفات على طاولة عمرو طلعت وزير الاتصالات الجديد

كتبت: هبة السيد

خمس ملفات رئيسية على مكتب وزير الاتصالات الجديد المهندس عمرو طلعت، تنتظره فى أولى أيام عمله بالحقيبة الجديدة وهى اولا ملف المناطق التكنولوجية، ثانيا استكمال عمليات التحول لمجتمع رقمى ثالث ملف استكمال عمليات تطوير المكاتب البريدية، تحسين كفاءة خدمات الاتصالات بمصر، واستكمال مشروعات الخاصة بالعاصمة الإدارية وأيضا تعيين مسئولين جدد بهيئات الوزارة المختلفة.

ومن المنتظر أن يتم وفقا للدستور عرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب للتصويت على منحها الثقة خلال الفترة المقبله.

ففى ملف المناطق التكنولوجية تم افتتاح منطقتى برج العرب واسيوط وجارى انشاء مدينتى بنى سويف والسادات ومن المنتظر استكمال عمليات الانشاءات وجذب استثمارات فى تلك المناطق واستكمال عمليات التصنيع المحلى.

أما فى ملف التحول الرقمى تعمل الوزارة مع كافة الوزارات المعنية لتطوير كفاءة الخدمات تكنولوجيا من ضمنها الصحة والتعليم، وإعداد قاعدة بيانات موحدة للمواطنين، وتعزيز خدمات الشمول المالى والعمل على إنشاء بنية تكنولوجية عبر مد كابلات الالياف الضوئية خاصة فى المدن الجديدة، اضافة إلى تحسين كفاءة خدمات الاتصالات.

وتعد عمليات التطوير التى تشهدها الهيئة القومية للبريد من الملفات الهامة حيث تعد منصة للعديد من الخدمات الحكومية ومن المنتظر استكمال باقى عمليات التطوير لتقديم جميع الخدمات الحكومية ودعم خدمات الشمول المالى.

وفيما يتعلق بتحسين خدمات الاتصالات فمن المرجح أن تعمل الوزارة على اصدار تقارير جودة الخدمة لشركات المحمول بعد عزوف الجهاز عن نشرها كما هو المعتاد منذ مايو 2017، وأيضا تطبيق لائحة جزاءات جودة الخدمة الموقعه من شركات المحمول، وتوفير ترددات جديدة.

ومن أهم الملفات التى سيعمل عليها الوزير الجديد هو تعيين رؤساء جدد لهيئات الوزارة المختلفة وعلى رأسهم الهيئة القومية للبريد والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" حيث يرأس تلك الهيئات قائمين بالأعمال.