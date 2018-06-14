video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 02:43 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

خطة مشتركة لتأمين الأهداف الحيوية فى العيد بالتنسيق بين الجيش والشرطة

الخميس، 14 يونيو 2018 01:24 م
خطة مشتركة لتأمين الأهداف الحيوية فى العيد بالتنسيق بين الجيش والشرطة تأمين القوات المسلحة -أرشيفية
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق

فى إطار احتفالات الشعب المصرى بعيد الفطر المبارك، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية فى حماية المنشأت والمرافق العامة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية، وذلك وفقا لمنظومة متكاملة من التنسيق وتنظيم التعاون مع الأجهزة المعنية بجميع محافظات الجمهورية.

ودفع العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية فى تأمين المنشأت العامة والأهداف الحيوية فى نطاق مسئوليتها وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التى تجوب الشوارع والميادين الرئيسية، لبث الطمأنينة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال الاحتفالات والتصدى لأى محاولة للخروج عن القانون.

فيما تم التنسيق بين التشكيلات التعبوية ومديريات الأمن والأجهزة التنفيذية للاحتفاظ بقوات إضافية مدعومة بعناصر تخصصية وفنية جاهزة للتدخل السريع لمواجهة كافة المواقف الطارئة التى يحتمل حدوثها وتوفير الأمن والأمان خلال مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك.


 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسي يوجه الشكر لـ"صدقى صبحى" على جهوده خلال فترة عمله وزيرًا للدفاع

القوات المسلحة

الشرطة المدنية

عيد الفطر

اخبار مصر




لا تفوتك
تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة