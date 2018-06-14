خطة مشتركة لتأمين الأهداف الحيوية فى العيد بالتنسيق بين الجيش والشرطة

كتب زكى القاضى

فى إطار احتفالات الشعب المصرى بعيد الفطر المبارك، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية فى حماية المنشأت والمرافق العامة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية، وذلك وفقا لمنظومة متكاملة من التنسيق وتنظيم التعاون مع الأجهزة المعنية بجميع محافظات الجمهورية.

ودفع العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية فى تأمين المنشأت العامة والأهداف الحيوية فى نطاق مسئوليتها وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التى تجوب الشوارع والميادين الرئيسية، لبث الطمأنينة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال الاحتفالات والتصدى لأى محاولة للخروج عن القانون.

فيما تم التنسيق بين التشكيلات التعبوية ومديريات الأمن والأجهزة التنفيذية للاحتفاظ بقوات إضافية مدعومة بعناصر تخصصية وفنية جاهزة للتدخل السريع لمواجهة كافة المواقف الطارئة التى يحتمل حدوثها وتوفير الأمن والأمان خلال مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك.







