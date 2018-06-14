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حماس تهاجم عزام الأحمد: مستمر فى لغة التكذيب والتخوين للشعب الفلسطينى

الخميس، 14 يونيو 2018 12:35 م
حماس تهاجم عزام الأحمد: مستمر فى لغة التكذيب والتخوين للشعب الفلسطينى عزام الأحمد
كتب : أحمد جمعة
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هاجمت حركة حماس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، واتهمته بالاستمرار فى لغة التكذيب والتخوين للشعب الفلسطينى ولفصائله الوطنية.

 

وقال المتحدث الرسمى باسم حركة حماس فوزى برهوم فى تصريح صحفى اليوم الخميس، إن استمرار عزام الأحمد فى لغة التكذيب والتخوين للشعب الفلسطينى ولفصائله الوطنية لن تعفى سلطة وحكومة "المقاطعة" من مسئولياتها عن قمع واختطاف المتظاهرين السلميين فى الضفة الغربية، متهمة حكومة الوفاق الوطنى برئاسة رامى الحمدالله بتجويع أهالى قطاع غزة وقطع رواتبهم ومخصصاتهم ومحاربتهم فى قوت أولادهم.

 

وأضافت حماس "إن أسلوب التشكيك والتهديد ووصفهم بالمتآمرين لن يثنيهم عن مواصلة رسالتهم المقدسة والوطنية تجاه غزة وأهلها المحاصرين والدفاع عن حقوقهم، ولن توقف مسيرة الشعب الفلسطينى فى مواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته".

 

وتابعت حماس: "لا نجد تفسيرا لما تقوم به سلطة وحكومة المقاطعة من ضرب لوحدة شعبنا ومقومات وعوامل صموده وتشويه مقاومته ونضالاته سوى تهيئة الظروف لتمرير صفقة القرن".


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