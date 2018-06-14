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حكومة فرنسا تعتزم بيع حصتها فى شركات كبرى لتمويل الصندوق المالى للابتكارات

الخميس، 14 يونيو 2018 11:25 ص
حكومة فرنسا تعتزم بيع حصتها فى شركات كبرى لتمويل الصندوق المالى للابتكارات رئيس الوزراء الفرنسى ادوارد فيليب
كتب: أحمد علوى
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تعتزم الحكومة الفرنسية، بيع حصة الدولة فى الشركة المشغلة لمطارات باريس والشركة العامة لليانصيب.

 

ومن المنتظر أن تضخ الحكومة هذه الأموال فى الصندوق المالى للابتكارات الذى وعد به الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أثناء المعركة الانتخابية والذى تأسس مطلع العام الجارى، حسبما قالت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم الخميس.

 

ومعلقا على هذه الخطوة قال وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لو مير، فى تصريح لإذاعة RTL الفرنسية، "لابد من إعادة تعريف دور الدولة فى الاقتصاد من جديد".

 

ومن المنتظر أيضا أن تبيع الدولة حصصا لها فى شركة انجى للطاقة، ومن المتوقع أن يتم سن قانون جديد فى فرنسا لتوفير الغطاء الشرعى لهذه الخطوة حيث تعتزم الحكومة الفرنسية تقديم مسودة هذا القانون الاثنين المقبل.

 

وتمتلك فرنسا أكثر من نصف الحصص فى الشركة المشغلة لمطارى شارل دو جول وأورلى الكبيرين فى باريس، كما تمتلك الدولة شركة لوتو فرانسيس دى جو لليانصيب.

 

ولم يفصح لو مير عن الحصة التى يمكن أن تبيعها الدولة من نصيبها؛ مكتفيا بالقول إن هذه القرارات ستتخذ أواخر عام 2018 أو مطلع عام 2019.

 

وصرح الوزير لصحيفة الاقتصاد الفرنسية "ليزيكو" بأن قيمة حصص الدولة فى الشركات الثلاث تبلغ نحو 15 مليار يورو، وقال إن الدولة لا تستفيد من هذه الأموال "ولا يسمح لها باستثمارها من أجل مستقبلنا".

 

كما أوضح الوزير أن الحكومة ستستخدم جزءا من هذه العوائد فى تسديد الديون.

 


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